Niesamowite emocje w Gliwicach. Trzy bramki w 14 minut! [WIDEO]

16:33, 1. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Wysokie tempo utrzymało się także po zmianie stron w meczu Piast Gliwice - Wisła Kraków. W drugiej połowie w 14 minut padły trzy bramki.

Jakub Łabojko
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Tomasz Karczewski/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Łabojko

Piast Gliwice – Wisła Kraków: grad goli w drugiej połowie

W przerwie spotkania Piast GliwiceWisła Kraków szkoleniowcy obu ekip dokonali po dwie zmiany. Na boisku zameldowali się Szczepan Mucha i Andreas Katsantonis, a także Julius Ertlthaler i Angel Rodado.

W 55. minucie Biała Gwiazda doprowadziła do wyrównania. Marko Bozić zszedł do środka i kapitalnie uderzył zza szesnastki – Domen Gril nawet nie zareagował na perfekcyjną próbę Austriaka.

Dziesięć minut później gospodarze wrócili na prowadzenie. Jakub Łabojko nie pomylił się z 11. metra. Rzut karny został podyktowany po zagraniu piłki ręką przez Maxence’a Maisonneuve’a.

Wisła odpowiedziała już po czterech minutach. Angel Rodado zagrywał spod linii końcowej, a Jordi Sanchez wygrał pojedynek główkowy i umieścił futbolówkę w siatce. Na tablicy wyników pojawił się remis 3:3.

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