Julian Brandt znalazł nowy klub. Zaskakujący kierunek pomocnika

Julian Brandt opuścił Borussię Dortmund po zakończeniu ubiegłego sezonu. Pomocnik zdecydował się na przeprowadzkę do Ajaxu Amsterdam.

Ralph Metzger / Alamy Na zdjęciu: Julian Brandt

Ajax Amsterdam zakontraktował Juliana Brandta

Julian Brandt został nowym zawodnikiem Ajaxu Amsterdam. Holenderski klub wygrał rywalizację o 30-letniego pomocnika z Leeds United, które przez pewien czas znajdowało się na czele wyścigu. Niemiecki zawodnik jednak zdecydował się kontynuować karierę w Eredivisie.

Były już zawodnik Borussii Dortmund podpisał z 36-krotnym mistrzem kraju kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2029 roku. Pomocnik opuścił Signal Iduna Park po wygaśnięciu umowy. W barwach BVB spędził kilka bardzo udanych sezonów. Łącznie uzbierał 307 występów i zdobył 57 bramek. W 1. Bundeslidze reprezentował także Bayeru Leverkusen.

Transfer Brandta jest częścią większych zmian w drużynie z Amsterdamu. W najbliższym czasie Ajax ma również sfinalizować wypożyczenie Marca-Andre ter Stegena z FC Barcelony. Bramkarz miał zgodzić się na ponowną współpracę z trenerem Michelem, którego zna jeszcze z czasów wspólnej pracy w Gironie.

Welcome to Ajax, Julian Brandt! — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2026

Ajax w poprzednim sezonie zakończył ligowe zmagania na piątym miejscu i zakwalifikował się jedynie do Ligi Konferencji. Brandt ma wnieść do zespołu doświadczenie, jakość techniczną oraz umiejętność kreowania gry. Holendrzy liczą, że Brandt pomoże holenderskiej drużynie wrócić do walki o najwyższe cele w Eredivisie.