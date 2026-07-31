Julian Brandt znalazł nowy klub. Zaskakujący kierunek pomocnika

Ajax Amsterdam zakontraktował Juliana Brandta
Julian Brandt został nowym zawodnikiem Ajaxu Amsterdam. Holenderski klub wygrał rywalizację o 30-letniego pomocnika z Leeds United, które przez pewien czas znajdowało się na czele wyścigu. Niemiecki zawodnik jednak zdecydował się kontynuować karierę w Eredivisie.
Były już zawodnik Borussii Dortmund podpisał z 36-krotnym mistrzem kraju kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2029 roku. Pomocnik opuścił Signal Iduna Park po wygaśnięciu umowy. W barwach BVB spędził kilka bardzo udanych sezonów. Łącznie uzbierał 307 występów i zdobył 57 bramek. W 1. Bundeslidze reprezentował także Bayeru Leverkusen.
Transfer Brandta jest częścią większych zmian w drużynie z Amsterdamu. W najbliższym czasie Ajax ma również sfinalizować wypożyczenie Marca-Andre ter Stegena z FC Barcelony. Bramkarz miał zgodzić się na ponowną współpracę z trenerem Michelem, którego zna jeszcze z czasów wspólnej pracy w Gironie.
Ajax w poprzednim sezonie zakończył ligowe zmagania na piątym miejscu i zakwalifikował się jedynie do Ligi Konferencji. Brandt ma wnieść do zespołu doświadczenie, jakość techniczną oraz umiejętność kreowania gry. Holendrzy liczą, że Brandt pomoże holenderskiej drużynie wrócić do walki o najwyższe cele w Eredivisie.