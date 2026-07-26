Niesamowity debiut. Polak imponuje w drużynie mistrza kraju [WIDEO]

16:18, 26. lipca 2026 17:16, 26. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Wiktor Nowak właśnie debiutuje w szeregach Slavii Praga. Młodzieżowy reprezentant Polski zaliczył kapitalne wejście do nowej drużyny.

Wiktor Nowak
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Wiktor Nowak

Polak z kapitalnym debiutem. Nowak bohaterem Slavii

W trwającym okienku Wiktor Nowak zamienił Górnika Zabrze na Slavię Praga. Mistrzowie Czech zapłacili zdobywcom Pucharu Polski 2,4 miliona euro za definitywny transfer młodzieżowego reprezentanta kraju.

21-latek zadebiutował już w pierwszej kolejce nowego sezonu Chance Liga, a więc najwyższej klasy rozgrywkowej w Czechach. Slavia podejmowała 1. FC Slovácko, a Nowak znalazł się w podstawowym składzie ekipy z Pragi.

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W 16. minucie pomocnik wpisał się na listę strzelców – były zawodnik Wisły Płock wykorzystał niepewną interwencję Alexandra Urbana i strzałem z pierwszej piłki zdobył swoją premierową bramkę w szeregach stołecznej ekipy. Tuż przed zmianą stron Nowak po raz drugi znalazł sposób na Urbana i Slavia zeszła na przerwę z prowadzeniem 4:1.

Slavia ostatecznie wygrała 5:1 – w 75. minucie Mojmir Chytil wykorzystał rzut karny. Wiktor Nowak, który w 42. minucie obejrzał żółtą kartkę, spędził na boisku 65 minut. Zastąpił go Pavel Kacor.

Slavia Praga – 1. FC Slovácko 5:1 (4:1)

Chytil 14′, Nowak 16′, 45+1′, Ouanda 35′, Chytil 75′ – Juroska 12′

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