Messi wrócił do gry. Inter Miami odpadł z turnieju

Leo Messi wrócił do gry po absencji wywołanej żałoba po śmierci swojego ojca. Chociaż Argentyńczyk wystąpił w meczu z Club Leon w Leagues Cup, to nie uchronił swojej drużyny przed decydująca porażką.

AP Photo/ Lynne Sladky/ Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi na boisku, Inter przegrywa

Po śmierci ojca Leo Messi postanowił zawiesić występy na czas nieokreślony. Wszystko wskazywało na to, że reprezentant Argentyny zdecyduje się na dłuższą przerwę od futbolu. Jednak doświadczony napastnik opuścił tylko jedno spotkanie – zabrakło go w kadrze na mecz z CF Monterrey.

39-latek wrócił na boisko już cztery dni po tym starciu. Messi zameldował się na murawie w 46. minucie kluczowej rywalizacji z Club Leon. Mimo obecności mistrza świata z 2022 roku Inter Miami nie poradził sobie z ekipą z Meksyku i przegrał 2:3.

Porażka z ekipą Esmeraldas oznacza, że The Herons, a więc zwycięzcy turnieju z 2023 roku i finaliści poprzedniej edycji, stracili szansę na awans do fazy play-off Leagues Cup. Natomiast w grze o ćwierćfinał pozostaje Chicago Fire. Zespół Roberta Lewandowskiego rozegra decydujący pojedynek z Cruz Azul.