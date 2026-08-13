Górnik Zabrze - Ferencvaros: transmisja TV i stream online. Sprawdź, gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz III kwalifikacji Ligi Europy zaplanowany na czwartek 13 sierpnia.

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Sondre Liseth

Górnik Zabrze – Ferencvaros TC, gdzie oglądać?

Górnik Zabrze stoi przed jednym z najważniejszych wyzwań tego lata. W czwartek, 13 sierpnia, na stadionie im. Ernesta Pohla zmierzy się z Ferencvarosem w rewanżowym spotkaniu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Trójkolorowi mają do odrobienia jednobramkową stratę z pierwszego meczu. W związku z tym od pierwszego gwizdka nie będą mogli pozwolić sobie na kalkulowanie.

Pierwsze spotkanie w Budapeszcie zakończyło się co prawda zwycięstwem ekipy z Węgier. Ekipa Michala Gasparika pokazała jednak, że nie jest bez szans w rywalizacji z Ferencvarosem. Teraz przewaga własnego boiska może mieć ogromne znaczenie, a zabrzańscy kibice z pewnością stworzą atmosferę, która ma ponieść gospodarzy w walce o odwrócenie losów dwumeczu.

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Cel jest jasny: Górnik potrzebuje zwycięstwa, aby myśleć o awansie. Jedna bramka może doprowadzić do wyrównania rywalizacji, ale każdy kolejny gol może całkowicie zmienić obraz spotkania. Przedstawiciel ligi węgierskiej przyjedzie natomiast do Zabrza z przewagą i świadomością, że to gospodarze muszą zaatakować.

Górnik Zabrze – Ferencvaros TC: transmisja w TV

Mecz Górnik Zabrze – Ferencvaros odbędzie się w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 19:00. Spotkanie będzie można obejrzeć na żywo w telewizji. Transmisję z rewanżowego starcia trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy przeprowadzą TV 6, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Rywalizację skomentują Sebastian Chabiniak i Marcin Kaczmarek.

Górnik Zabrze – Ferencvaros TC: transmisja online

Kibice, którzy nie będą mogli śledzić spotkania tradycyjnie, również mają możliwość obejrzenia rywalizacji online. Transmisja będzie dostępna za pośrednictwem usług Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych.

Górnik Zabrze – Ferencvaros TC: kto wygra?

Kto awansuje? Górnik

Ferencvaros Górnik

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Górnik Zabrze – Ferencvaros TC: kursy bukmacherskie

Przedmeczowe przewidywania wskazują na wyrównaną rywalizację. Chociaż to Górnik może być postrzegany jako zespół mający odrobinę większe szanse na zwycięstwo w rewanżu ze względu na własne boisko. Stawka spotkania sprawia jednak, że trudno spodziewać się otwartego meczu od pierwszych minut.

Gornik Zabrze Ferencvaros 2.33 3.37 2.68 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2026 11:15

Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze – Ferencvaros TC? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach TV 6, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Górnik Zabrze – Ferencvaros TC? Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 19:00 czasu polskiego.

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