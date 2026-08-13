Górnik Zabrze – Ferencvaros TC, gdzie oglądać?
Górnik Zabrze stoi przed jednym z najważniejszych wyzwań tego lata. W czwartek, 13 sierpnia, na stadionie im. Ernesta Pohla zmierzy się z Ferencvarosem w rewanżowym spotkaniu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Trójkolorowi mają do odrobienia jednobramkową stratę z pierwszego meczu. W związku z tym od pierwszego gwizdka nie będą mogli pozwolić sobie na kalkulowanie.
Pierwsze spotkanie w Budapeszcie zakończyło się co prawda zwycięstwem ekipy z Węgier. Ekipa Michala Gasparika pokazała jednak, że nie jest bez szans w rywalizacji z Ferencvarosem. Teraz przewaga własnego boiska może mieć ogromne znaczenie, a zabrzańscy kibice z pewnością stworzą atmosferę, która ma ponieść gospodarzy w walce o odwrócenie losów dwumeczu.
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Cel jest jasny: Górnik potrzebuje zwycięstwa, aby myśleć o awansie. Jedna bramka może doprowadzić do wyrównania rywalizacji, ale każdy kolejny gol może całkowicie zmienić obraz spotkania. Przedstawiciel ligi węgierskiej przyjedzie natomiast do Zabrza z przewagą i świadomością, że to gospodarze muszą zaatakować.
Górnik Zabrze – Ferencvaros TC: transmisja w TV
Mecz Górnik Zabrze – Ferencvaros odbędzie się w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 19:00. Spotkanie będzie można obejrzeć na żywo w telewizji. Transmisję z rewanżowego starcia trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy przeprowadzą TV 6, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Rywalizację skomentują Sebastian Chabiniak i Marcin Kaczmarek.
Górnik Zabrze – Ferencvaros TC: transmisja online
Kibice, którzy nie będą mogli śledzić spotkania tradycyjnie, również mają możliwość obejrzenia rywalizacji online. Transmisja będzie dostępna za pośrednictwem usług Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych.
Górnik Zabrze – Ferencvaros TC: kto wygra?
Kto awansuje?
- Górnik
- Ferencvaros
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Górnik Zabrze – Ferencvaros TC: kursy bukmacherskie
Przedmeczowe przewidywania wskazują na wyrównaną rywalizację. Chociaż to Górnik może być postrzegany jako zespół mający odrobinę większe szanse na zwycięstwo w rewanżu ze względu na własne boisko. Stawka spotkania sprawia jednak, że trudno spodziewać się otwartego meczu od pierwszych minut.
Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach TV 6, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.
Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 19:00 czasu polskiego.
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