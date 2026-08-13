Juventus dopina transfer bramkarza. Koniec długiej sagi

Juventus jest o krok od pozyskania Ziona Suzukiego. Według Tuttosport Japończyk najpierw trafi do PSG, a następnie zostanie wypożyczony na rok do Turynu.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Suzuki zdecydował się na Juventus

Juventus jest coraz bliżej rozwiązania kwestii obsady bramki. Ostatnie opóźnienie wynikało przede wszystkim z oczekiwania na zgodę Suzukiego. Ostrożność zachowywało również PSG ze względu na mecz o Superpuchar Europy z Aston Villą.

Francuzi przygotowują się już jednak do sfinalizowania transferu bramkarza z Parmy. Operacja ma kosztować 36 milionów euro wraz z bonusami. Suzuki jest oczekiwany w Paryżu w czwartek lub piątek. Przejdzie badania medyczne i zostanie zawodnikiem PSG.

Kluczowy dla Juventusu okazał się wybór samego Japończyka. Suzuki zaakceptował możliwość rocznego pobytu w Turynie po zapoznaniu się z hierarchią bramkarzy w Paryżu. W PSG miałby być przede wszystkim zmiennikiem Safonova. Bianconeri zamierzają natomiast powierzyć mu znacznie ważniejszą rolę.

Według Tuttosport po zakończeniu formalności we Francji bramkarz uda się w weekend do Turynu. Tam przejdzie badania w J Medical i podpisze umowę obowiązującą do czerwca. W wypożyczeniu nie znajdzie się prawo wykupu. Wynagrodzenie zawodnika ma być dzielone po równo między oba kluby. Juventus powinien również otrzymać rekompensatę za rozwój sportowy Suzukiego.

Takie rozwiązanie pozwoli Turyńczykom uniknąć dużego wydatku na bramkarza tego lata. Klub ma jeszcze inne potrzeby kadrowe i dysponuje ograniczonymi środkami. Rozważane wcześniej kandydatury Anatolija Trubina oraz Noaha Atubolu oznaczałyby większe koszty. Guglielmo Vicario nie przekonał natomiast w pełni władz Juventusu.