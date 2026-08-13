Włosi nieprzychylnie ocenili pobyt Vlahovicia w Juventusie

Juventus definitywnie zamyka rozdział związany z Dusanem Vlahoviciem. Serbski napastnik przenosi się do Besiktasu i ponownie będzie pracował z Vincenzo Italiano.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Vlahovic opuszcza Juventus i przenosi się do Turcji

Juventus sprowadził Vlahovicia z Fiorentiny w styczniu 2022 roku za 70 milionów euro oraz 10 milionów w bonusach. Serb miał wtedy 22 lata i imponujący dorobek 49 bramek w 108 spotkaniach Violi. W Turynie liczono, że stanie się napastnikiem zdolnym prowadzić drużynę przez kolejne lata.

Jego przygoda z Bianconerimi przypadła jednak na wyjątkowo burzliwy okres. W klubie dochodziło do zmian władz oraz kolejnych roszad na stanowisku trenera. Vlahovicia prowadzili Massimiliano Allegri, Thiago Motta, Igor Tudor oraz Luciano Spalletti. Teraz ponownie spotka Vincenzo Italiano, który wcześniej pracował z nim we Fiorentinie.

Serb kończy pobyt w Juventusie z 68 bramkami w 168 występach. Zdobył z klubem jedno trofeum. Był nim Puchar Włoch w 2024 roku, a właśnie Vlahovic strzelił gola w finale przeciwko Atalancie. Mimo solidnego dorobku nie spełnił ogromnych oczekiwań związanych z jego transferem. Nie zdołał również wyeliminować problemów z kontrolą piłki oraz grą kombinacyjną, uważają Włosi.

Wokół napastnika przez długi czas pojawiały się znacznie bardziej prestiżowe kierunki. Wśród nich wymieniano Arsenal, Barcelonę oraz Bayern Monachium. Ostatecznie 26-latek będzie kontynuował karierę w Besiktasie. W Stambule ma zarabiać 10 milionów euro netto za sezon oraz otrzymać wysoki bonus za podpisanie umowy.

Juventus musi teraz znaleźć jego następcę. Randal Kolo Muani ma inną charakterystykę i chętnie porusza się po całej szerokości ataku. Nie jest klasycznym środkowym napastnikiem pola karnego, dlatego odejście Vlahovicia pozostawia Bianconerich z kolejnym ważnym zadaniem na rynku transferowym.