W CV Wisła Kraków i Lech Poznań. Teraz zagra w La Liga

11:01, 13. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Rayo Vallecano

Giorgi Citaiszwili wraca do Hiszpanii, ale teraz będzie miał okazję występować na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Reprezentant Gruzji, w którego CV widnieją dwa polskie kluby, przenosi się do La Liga.

Giorgi Citaiszwili
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Matthieu Mirville/ DPPI/ Alamy Na zdjęciu: Giorgi Citaiszwili

Citaiszwili opuszcza Dynamo Kijów. Kierunek Hiszpania

Wychowanek Dynama Kijów definitywnie zmienia klubowe barwy. Giorgi Citaiszwili do tej pory opuszczał stolicę Ukrainy wyłącznie na zasadzie wypożyczenia. W ten sposób trafił do Ekstraklasy – w drugiej połowie sezonu 2021/22 z jego usług korzystała Wisła Kraków, natomiast w sezonie 2022/23 robił to Lech Poznań.

Reprezentant Gruzji po raz drugi w swojej karierze przenosi się do Hiszpanii. W sezonie 24/25 występował w Granadzie. W zespole z Nuevo Los Cármenes zaliczył 39 występów, w tym 36 na zapleczu La Liga. Teraz otrzyma szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Citaiszwili został zawodnikiem Rayo Valllecano. Finalista Ligi Konferencji 25/26 (porażka 0:1 z Crystal Palace) potwierdził pozyskanie skrzydłowego. Zawodnik, który zapisał na swoim koncie 19 meczów na poziomie PKO BP Ekstraklasy, podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2029 roku.

W poprzednim sezonie Gruzin reprezentował barwy FC Metz. W 35 starciach, w tym 33 w Ligue 1, strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Citaiszwili trafił do siatki w pojedynkach z takimi ekipami, jak Stade Brestois, PSG i Olympique Marsylia.

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