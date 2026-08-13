Jagiellonia blisko dużego wzmocnienia. To będzie powrót do Ekstraklasy

Jagiellonia już o krok od transferu Sowa
Jagiellonia Białystok wkrótce powinna sfinalizować poważne wzmocnienie do ofensywy. Wygrywa bowiem batalię o Ousmane’a Sowa, który szykuje się do powrotu do Ekstraklasy. Na polskich boiskach czarował jeszcze kilka miesięcy temu w barwach Górnika Zabrze, dla którego rozegrał w sumie 32 spotkania. Na początku 2026 roku trafił do Brondby za kwotę trzech milionów euro.
Ten ruch nie był dla niego szczególnie udany. W Danii nie zachwycił, więc teraz wrócił temat jego ponownej gry w Polsce. Jagiellonia Białystok okazała się najkonkretniejsza i najciekawsza również dla samego skrzydłowego, który chce do niej dołączyć. Po kilku dniach negocjacji nastąpił pozytywny przełom – to ekipa z Podlasia najprawdopodobniej wygra o niego rywalizację.
Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl ujawnia szczegóły potencjalnej transakcji. Sow może trafić do Białegostoku na zasadach wypożyczenia z opcją wykupu za około dwa miliony euro. Jagiellonia chce dopiąć ten ruch możliwie jak najszybciej, by nowy nabytek mógł być do dyspozycji Adriana Siemieńca już w kolejnej rundzie eliminacji.
Sow cieszył się w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem w Ekstraklasie – zabiegali o niego także Widzew Łódź i Cracovia. Sam piłkarz uważa natomiast, że to styl gry Jagiellonii będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem, a praca pod wodzą Siemieńca pozwoli się odbudować.