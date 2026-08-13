Jagiellonia blisko dużego wzmocnienia. To będzie powrót do Ekstraklasy

Jagiellonia Białystok jest na dobrej drodze, by sprowadzić Ousmane'a Sowa. Skrzydłowy chce grać dla drużyny Adriana Siemieńca. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl informuje, że negocjacje są na finiszu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia już o krok od transferu Sowa

Jagiellonia Białystok wkrótce powinna sfinalizować poważne wzmocnienie do ofensywy. Wygrywa bowiem batalię o Ousmane’a Sowa, który szykuje się do powrotu do Ekstraklasy. Na polskich boiskach czarował jeszcze kilka miesięcy temu w barwach Górnika Zabrze, dla którego rozegrał w sumie 32 spotkania. Na początku 2026 roku trafił do Brondby za kwotę trzech milionów euro.

Ten ruch nie był dla niego szczególnie udany. W Danii nie zachwycił, więc teraz wrócił temat jego ponownej gry w Polsce. Jagiellonia Białystok okazała się najkonkretniejsza i najciekawsza również dla samego skrzydłowego, który chce do niej dołączyć. Po kilku dniach negocjacji nastąpił pozytywny przełom – to ekipa z Podlasia najprawdopodobniej wygra o niego rywalizację.

Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl ujawnia szczegóły potencjalnej transakcji. Sow może trafić do Białegostoku na zasadach wypożyczenia z opcją wykupu za około dwa miliony euro. Jagiellonia chce dopiąć ten ruch możliwie jak najszybciej, by nowy nabytek mógł być do dyspozycji Adriana Siemieńca już w kolejnej rundzie eliminacji.

Sow cieszył się w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem w Ekstraklasie – zabiegali o niego także Widzew Łódź i Cracovia. Sam piłkarz uważa natomiast, że to styl gry Jagiellonii będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem, a praca pod wodzą Siemieńca pozwoli się odbudować.