Barcelona sprzedaje kolejny talent. Transfer jest już blisko

Barcelona może wkrótce pożegnać kolejnego utalentowanego wychowanka La Masii. Według SPORT Aron Yaakobishvili prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie transferu do Almerii.

ANTONIO MARTIN / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona zmieniła plan wobec bramkarza

Barcelona początkowo zamierzała zatrzymać 20-letniego Węgra w klubie. Sytuację zmieniła jednak perspektywa niewielkiej liczby występów. Yaakobishvili potrzebuje regularnej gry i dlatego klub otworzył się na jego definitywne odejście.

Bramkarz uczestniczył w przygotowaniach pierwszego zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka. Miał okazję zaprezentować swoje możliwości, ale jego pozycja pozostaje trudna. W hierarchii przed nim znajdują się Joan Garcia oraz Wojciech Szczęsny. Rola trzeciego bramkarza oznaczałaby bardzo ograniczone szanse na występy.

Najbardziej konkretna jest obecnie Almeria. Według SPORT rozmowy w sprawie transferu znajdują się już na zaawansowanym etapie. Barcelona może zarobić na sprzedaży swojego wychowanka od dwóch do trzech milionów euro. Katalończycy chcą jednocześnie zachować kontrolę nad jego przyszłością.

Yaakobishvili wrócił tego lata do Barcelony po pobycie w Andorze, gdzie zdobywał doświadczenie w seniorskiej piłce. Jego sytuacja wpisuje się w nową strategię wobec wychowanków. Klub woli sprzedawać młodych zawodników i zabezpieczać sobie możliwość ich odzyskania w przyszłości zamiast wysyłać ich na kolejne wypożyczenia.

Takie rozwiązanie pozwala Barcelonie uzyskiwać przychody i jednocześnie zapewnia młodym piłkarzom lepsze warunki do rozwoju. W przypadku Yaakobishviliego najważniejsza ma być możliwość regularnych występów. Jeśli negocjacje zakończą się powodzeniem, jego następnym klubem będzie Almeria.