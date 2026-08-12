Piątek zmieni klub. To już pewne

16:28, 12. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Tomasz Włodarczyk (Meczyki.pl)

Krzysztof Piątek zmieni miejsce pracy po zaledwie jednym sezonie. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że reprezentant Polski musi szukać nowego klubu.

Krzysztof Piątek
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Robert Skalski/ Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Piątek odejdzie z Al-Duhail SC

W lecie 2025 roku Krzysztof Piątek za 10 milionów euro zamienił İstanbul Başakşehir na Al-Duhail SC, tym samym przenosząc się z Turcji do Kataru. Reprezentant Polski zapewnił sobie lukratywny kontrakt, który miał obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku.

Jednak już wiemy, że 31-latek nie wypełni tej umowy. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl ujawnił, że napastnik otrzymał od klubu zgodę na zmianę miejsca pracy. Sztab szkoleniowy ekipy z Abdullah bin Khalifa Stadium nie zamierza korzystać z usług doświadczonego snajpera.

Piątek nie znalazł się w kadrze na obóz przygotowawczy i wszystko wskazuje na to, że w tym okienku transferowym opuści drużynę. Gdzie może trafić były zawodnik Genoi, Milanu, Fiorentiny, Herthy czy Salernitany? Wysokie wynagrodzenie, które obecnie pobiera, bez wątpienia będzie przeszkodą dla wielu potencjalnie zainteresowanych zespołów.

W poprzednim sezonie wychowanek Lechii Dzierżoniów wystąpił w 36 meczach, zdobył 17 bramek i zanotował pięć asyst. W 22 spotkaniach Qatar Stars League strzelił dziewięć goli.

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