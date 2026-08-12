Manchester United rywalizuje z FC Barceloną i Atletico Madryt o transfer Jorge Salinasa. Jak się okazuje, Czerwone Diabły są gotowe aktywować klauzulę i wykupić młodego defensora z Racingu Santander - informuje "Daily Express".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Jorge Salinas zbliża się do Manchesteru United

Manchester United od wielu tygodni rozgląda się za nowym lewym obrońcą, który byłby konkurencją dla Luke’a Shawa. Jednym z celów angielskiego giganta jest Jorge Salinas. Jak przekazuje serwis „Daily Express”, Czerwone Diabły mogą wkrótce wykonać wielki krok w kierunku transferu Hiszpana. Władze z Old Trafford są bowiem gotowe aktywować klauzulę wykupu zawodnika Racingu Santander.

Jorge Salinas jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. A o jego transfer walczy nie tylko Manchester United. Utalentowany Hiszpan znajduje się również w kręgu zainteresowań FC Barcelony oraz Atletico Madryt. Jednak to obecnie angielski klub wyrasta na faworyta do pozyskania defensora. Czerwone Diabły zaczęły już pracować.

Transfer Jorge Salinasa nie będzie wiązał się ze sporym wydatkiem. Klauzula odstępnego w umowie zawodnika z Racingiem Santander wynosi około 16 milionów euro. Tyle zatem musi wyłożyć na stół Manchester United, jeśli chce pozyskać młodego defensora. Przenosiny Hiszpana do Premier League zatem wiszą w powietrzu.

W poprzednim sezonie Jorge Salinas rozegrał 34 spotkania na zapleczu La Ligi. Obrońca Racingu Santander nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale udało się mu zaliczyć aż siedem asyst.