Klaksvik – Lech Poznań, gdzie oglądać?
Lech Poznań jest o krok od awansu do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Kolejorz w rewanżu trzeciej rundy zmierzy się na Wyspach Owczych z Klaksvík, mając w rękach jednobramkową zaliczkę. Pierwsze spotkanie w Poznaniu zakończyło się zwycięstwem mistrza Polski 1:0, ale taki wynik pozostawia rywalizację całkowicie otwartą.
Poznaniacy muszą jednak zapomnieć o tym, co wydarzyło się przed tygodniem. W rewanżu Mikaela Ishaka i spółkę czeka zupełnie inna sceneria. Torsvollur w Torshavn, specyficzne warunki i ogromna stawka sprawiają, że Lech nie może pozwolić sobie na chwilę dekoncentracji. Gospodarze potrzebują zwycięstwa. Zatem od pierwszych minut będą szukać sposobu na odrobienie strat.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Klaksvík już wcześniej pokazywało, że potrafi napsuć krwi znacznie bardziej renomowanym rywalom. Zespół Nielsa Frederiksena ma jednak po swojej stronie wynik pierwszego spotkania i świadomość, że każde zwycięstwo lub remis zapewni mu awans. Przy porażce jedną bramką potrzebna będzie natomiast dogrywka.
Klaksvik – Lech Poznań: transmisja w TV
Mecz Klaksvík – Lech Poznań odbędzie się w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 19:30 czasu polskiego. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP2. Rewanżowe starcie skomentują Hubert Bugaj i Grzegorz Mielcarski.
Klaksvik – Lech Poznań: transmisja online
Kibice Lecha mogą również śledzić spotkanie przez internet. Transmisja online będzie dostępna na stronie internetowej TVPSPORT.PL, a także w aplikacji TVP Sport.
Klaksvik – Lech Poznań: kto wygra?
Kto awansuje?
- Klaksvik
- Lech
0 Votes
Klaksvik – Lech Poznań: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy większe szanse na awans przyznają Lechowi Poznań, który wygrał pierwsze spotkanie 1:0 i potrzebuje już tylko utrzymania korzystnego rezultatu. Klaksvík musi natomiast zaatakować i odrobić stratę.
Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP 2 oraz na stronie internetowej TVPSPORT.PL i w aplikacji TVP Sport.
Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 19:30 czasu polskiego.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.