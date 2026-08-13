Klaksvik - Lech Poznań: transmisja TV i stream online. Sprawdź, gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz III kwalifikacji Ligi Europy zaplanowany na czwartek 13 sierpnia.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Klaksvik – Lech Poznań, gdzie oglądać?

Lech Poznań jest o krok od awansu do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Kolejorz w rewanżu trzeciej rundy zmierzy się na Wyspach Owczych z Klaksvík, mając w rękach jednobramkową zaliczkę. Pierwsze spotkanie w Poznaniu zakończyło się zwycięstwem mistrza Polski 1:0, ale taki wynik pozostawia rywalizację całkowicie otwartą.

Poznaniacy muszą jednak zapomnieć o tym, co wydarzyło się przed tygodniem. W rewanżu Mikaela Ishaka i spółkę czeka zupełnie inna sceneria. Torsvollur w Torshavn, specyficzne warunki i ogromna stawka sprawiają, że Lech nie może pozwolić sobie na chwilę dekoncentracji. Gospodarze potrzebują zwycięstwa. Zatem od pierwszych minut będą szukać sposobu na odrobienie strat.

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Klaksvík już wcześniej pokazywało, że potrafi napsuć krwi znacznie bardziej renomowanym rywalom. Zespół Nielsa Frederiksena ma jednak po swojej stronie wynik pierwszego spotkania i świadomość, że każde zwycięstwo lub remis zapewni mu awans. Przy porażce jedną bramką potrzebna będzie natomiast dogrywka.

Klaksvik – Lech Poznań: transmisja w TV

Mecz Klaksvík – Lech Poznań odbędzie się w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 19:30 czasu polskiego. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP2. Rewanżowe starcie skomentują Hubert Bugaj i Grzegorz Mielcarski.

Klaksvik – Lech Poznań: transmisja online

Kibice Lecha mogą również śledzić spotkanie przez internet. Transmisja online będzie dostępna na stronie internetowej TVPSPORT.PL, a także w aplikacji TVP Sport.

Klaksvik – Lech Poznań: kto wygra?

Kto awansuje? Klaksvik

Lech Klaksvik

Lech 0 Votes

Klaksvik – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na awans przyznają Lechowi Poznań, który wygrał pierwsze spotkanie 1:0 i potrzebuje już tylko utrzymania korzystnego rezultatu. Klaksvík musi natomiast zaatakować i odrobić stratę.

Kl Klaksvik Lech Poznan 4.55 4.10 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2026 11:16

Gdzie oglądać mecz Klaksvik – Lech Poznań? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP 2 oraz na stronie internetowej TVPSPORT.PL i w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Klaksvik – Lech Poznań? Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 19:30 czasu polskiego.

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