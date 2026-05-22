Linetty chce wrócić do Lecha Poznań! Ma jeden kluczowy warunek

Karol Linetty po nieudanej przygodzie w Turcji jest gotów na powrót do Ekstraklasy. Naturalnie interesuje się grą dla Lecha Poznań. Ma natomiast jeden konkretny warunek - ujawnia portal sportowy-poznan.pl.

fot. Imago/ZUMA Wire Na zdjęciu: Karol Linetty

Lech sięgnie po wychowanka? Teraz chce wrócić

Lech Poznań obronił mistrzowski tytuł i szykuje się do walki o Ligę Mistrzów. Tym razem w klubie liczą, że uda się osiągnąć sukces i zapewnić sobie grę w najbardziej elitarnych europejskich rozgrywkach. Potwierdzono już kontynuację współpracy z Nielsem Frederiksenem, który podpisał nowy kontrakt. Aktualnie trwają prace nad wykupem Luisa Palmy, a także zatrzymaniem najważniejszych piłkarzy. Kolejorz oczywiście będzie chciał również wzmocnić obecną kadrę.

Na horyzoncie pojawia się temat transferu nowego pomocnika. Lech potrzebuje przynajmniej jednego zawodnika do tej formacji, a w przypadku sprzedaży Antoniego Kozubala koniecznych ruchów będzie więcej. Portal sportowy-poznan.pl informuje, że z dużym entuzjazmem na możliwy powrót do Wielkopolski patrzy Karol Linetty. Ma on za sobą nieudaną przygodę w Turcji i latem będzie do wzięcia za darmo.

Przez lata Linetty z powodzeniem radził sobie na włoskich boiskach. Zeszłego roku dołączył natomiast do tureckiego Kocaelisporu. Już wtedy Lech o niego zabiegał, ale ten wybrał inaczej, co z perspektywy czasu okazało się niewłaściwą decyzją.

Teraz 31-latek z chęcią dołączyłby do Lecha. Jest nawet skłonny zgodzić się na niższe wynagrodzenie, ale ma jeden konkretny warunek w postaci długości kontraktu. Chciałby związać się z Kolejorzem do 2029 roku z opcją przedłużenia. Wszystko pozostaje w rękach klubu – najbliższe tygodnie piłkarz na pewno spędzi w Poznaniu.