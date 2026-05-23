Bayern Monachium – VfB Stuttgart: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (23.05.2026)

Bayern – Stuttgart: gdzie oglądać?
Bayern Monachium zagra przeciwko VfB Stuttgart w wielkim finale Pucharu Niemiec. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 23 maja, na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 20:00. Dla mistrzów Niemiec będzie to szansa na idealne zwieńczenie sezonu i zdobycie krajowego dubletu.
Bawarczycy mają już na koncie mistrzostwo kraju, jednak apetyt w Monachium jest znacznie większy. Bayern chce zakończyć rozgrywki kolejnym trofeum i po raz pierwszy od 2020 roku ponownie sięgnąć po Puchar Niemiec. Piłkarze ze Stuttgartu w zeszły sezonie sięgnęli po krajowe trofeum i teraz marzą o powtórzeniu tego sukcesu. Tym razem zadanie będzie jednak znacznie trudniejsze, bo naprzeciw nich stanie rozpędzony Bayern.
Bayern – Stuttgart: transmisja w TV
Spotkanie między Bayernem Monachium a VfB Stuttgart o krajowe trofeum będzie transmitowane na antenach Eleven Sports 2, Polsat Sport Premium 1 oraz Super Polsat.
Bayern – Stuttgart: stream online
Mecz Bayern Monachium – VfB Stuttgart będzie można również śledzić na żywo internecie. Rywalizacja będzie dostępna w usługach elevensports.pl i Polsat Box Go. Pierwszy gwizdek sędziego w stolicy Niemiec zaplanowano na godzinę 20:00.
Bayern – Stuttgart: kursy bukmacherskie
Kursy oferowane przez bukmacherów nie pozostawiają większych wątpliwości. Zdecydowanym faworytem finału jest Bayern. Stawki na triumf monachijczyków oscylują w granicach 1.35-1.40. Kurs na wygraną ekipy ze Stuttgartu wynosi około 7.40. Z kolei remis po regulaminowych 90 minutach został wyceniony przez bukmacherów na mniej więcej 5.75.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.