Manchester United może rozstać się z rezerwowym. Altay Bayindir jest łączony z powrotem do Turcji. Bramkarz w rozmowie z portalem "Sabah" przyznał, że nie jest zadowolony z roli w drużynie Czerwonych Diabłów.

PressFocus Na zdjęciu: Altay Bayindir

Altay Bayindir: Chciałbym więcej czasu spędzać na boisku

Manchester United rozgląda się za nowym bramkarzem, którego będzie mógł pozyskać w nadchodzącym letnim okienku transferowym. W kręgu ich zainteresowań znajduje się m.in. Zion Suzuki. Angielski klub może pozbyć się zmiennika – Altaya Bayindira – który może wrócić do Turcji. Jest łączony bowiem z przeprowadzką do Besiktasu. 28-latek w rozmowie z portalem „Sabah” nie ukrywał, że nie pasuje mu rola rezerwowego.

– Jestem osobą, która lubi grać. Nie wiem, czego doświadczę w przyszłości. To bardzo ważne dla każdego piłkarza, aby podejmować odpowiednie kroki w karierze. Chciałbym więcej czasu spędzać na boisku. Jeśli decyzja musi zostać podjęta, to zostanie podjęta. Zrobimy wszystko, co trzeba. Z czasem wszystko się wyjaśni – powiedział zawodnik, cytowany przez serwis „DevilPage”.

Altay Bayindir miał swoje okazje w Manchesterze United. Na początku tego sezonu pełnił rolę jedynki, dopóki do drużyny nie przyszedł Senne Lammens. Belg zajął miejsce w składzie i praktycznie od tego momentu reprezentant Turcji nie pojawia się na placu gry. To nie jest pierwszy raz, kiedy bramkarz narzeka na swoją rolę w zespole Czerwonych Diabłów. 28-latek należy do grona ambitnych piłkarzy i nic w tym dziwnego, że zależy mu na częstszych występach.