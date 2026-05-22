Rezerwowy Manchesteru United niezadowolony ze swojej roli. Zmieni klub?

21:48, 22. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Sabah / DevilPage

Manchester United może rozstać się z rezerwowym. Altay Bayindir jest łączony z powrotem do Turcji. Bramkarz w rozmowie z portalem "Sabah" przyznał, że nie jest zadowolony z roli w drużynie Czerwonych Diabłów.

Altay Bayindir
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Altay Bayindir

Altay Bayindir: Chciałbym więcej czasu spędzać na boisku

Manchester United rozgląda się za nowym bramkarzem, którego będzie mógł pozyskać w nadchodzącym letnim okienku transferowym. W kręgu ich zainteresowań znajduje się m.in. Zion Suzuki. Angielski klub może pozbyć się zmiennika – Altaya Bayindira – który może wrócić do Turcji. Jest łączony bowiem z przeprowadzką do Besiktasu. 28-latek w rozmowie z portalem „Sabah” nie ukrywał, że nie pasuje mu rola rezerwowego.

Jestem osobą, która lubi grać. Nie wiem, czego doświadczę w przyszłości. To bardzo ważne dla każdego piłkarza, aby podejmować odpowiednie kroki w karierze. Chciałbym więcej czasu spędzać na boisku. Jeśli decyzja musi zostać podjęta, to zostanie podjęta. Zrobimy wszystko, co trzeba. Z czasem wszystko się wyjaśni – powiedział zawodnik, cytowany przez serwis „DevilPage”.

Altay Bayindir miał swoje okazje w Manchesterze United. Na początku tego sezonu pełnił rolę jedynki, dopóki do drużyny nie przyszedł Senne Lammens. Belg zajął miejsce w składzie i praktycznie od tego momentu reprezentant Turcji nie pojawia się na placu gry. To nie jest pierwszy raz, kiedy bramkarz narzeka na swoją rolę w zespole Czerwonych Diabłów. 28-latek należy do grona ambitnych piłkarzy i nic w tym dziwnego, że zależy mu na częstszych występach.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości