Bayern Monachium lada moment może uszczuplić kadrę. Kim Min-jae jest bardzo bliski zmiany barw klubowych. Bawarczycy prowadzą już zaawansowane rozmowy transferowe z Fenerbahce - przekazuje Serkan Gazioglu.

Kim Min-jae o krok od Fenerbahce

Bayern Monachium już w sobotę rozegra ostatni mecz w sezonie 2025/26. Podopieczni Vincenta Komapny’ego zmierzą się z VfB Stuttgart w finale Pucharu Niemiec. Tymczasem z obozu mistrzów Bundesligi napływają nowe wieści transferowe. Dziennikarz Serkan Gazioglu poinformował, że lada moment Kim Min-jae może zmienić barwy klubowe. Bawarczycy prowadzą bowiem już zaawansowane rozmowy z Fenerbahce.

Kim Min-jae od miesięcy jest łączony z przeprowadzką do Turcji. Wcześniej jednak większe zainteresowanie wykazywało Galatasaray. Po drodze pojawił się również Juventus, ponieważ Luciano Spalletti chciał nawiązać współpracę ze swoim byłym podopiecznym. Teraz jednak wszystko na to wskazuje, że reprezentant Korei Południowej będzie kontynuował karierę w Fenerbahce.

Wspomniany dziennikarz przekazuje, że prezes tureckiego klubu zaprosił nawet przedstawiciela Bayernu Monachium do Stambułu, aby omówić szczegóły transferu. Do negocjacji został również zaproszony agent Kim Min-jae. Fenerbahce jest wręcz zdetermintowane, żeby jak najszybciej dopiąć przyjście doświadczonego stopera.

Kim Min-jae w trwającej kampanii rozegrał 37 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Koreański obrońca zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także zaliczył taką samą liczbę asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia zawodnika niemieckiego klubu na 25 milionów euro.