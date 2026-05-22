Mateusz Łęgowski rozwiąże kontrakt z Eyupsporem

Mateusz Łęgowski przed tym sezonem przeniósł się z włoskiej Salernitany do Eyupsporu na zasadzie wolnego transferu. Lada moment jednak polski pomocnik zakończy przygodę w tureckim klubie. Dziennikarz Ertan Suzgun przekazuje, że kontrakt 23-latka zostanie rozwiązany z winu zespołu. Obecny pracodawca zalega wychowankowi Pogoni Szczecin z pensjami.

Wkrótce powinniśmy spodziewać się oficjalnego komunikatu zarówno ze strony Eyupsoporu, jak i samego Mateusz Łęgowskiego. Polak finalnie nie podbił tureckich boisk, ale na usprawiedliwienie zawodnika można powiedzieć, że to nic dziwnego. 23-latek nie miał motywacji do gry, jeśli na jego koncie nie pojawiała się zasłużona wypłata. To jednak częsta zagrywka ze strony mniej utytułowany tureckich zespołów.

Mateusz Łęgowski po wyjeździe z Polski miał dobre chwile w Salernitanie. Jeszcze kiedy zespół grywał na poziomie Serie A. W pewnym momencie jednak kariera pomocnika mocno wyhamowała. 23-latek z pewnością będzie brany pod uwagę w kwestii transferu przez kluby PKO Ekstraklasy. Czas jednak pokaże, gdzie w przyszłym sezonie będzie występował ten zawodnik.

W obecnym sezonie Mateusz Łęgowski rozegrał 28 spotkań w koszulce tureckiego Eyusporu. Polak zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.