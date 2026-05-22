Legia szykuje wielki transfer! Zaskakujące doniesienia

15:56, 22. maja 2026
Kacper Karpowicz
Legia Warszawa może zaskoczyć transferem, który byłby też wielkim powrotem. Drużyna Marka Papszuna może zostać wzmocniona przez Mahira Emreliego, który w przeszłości grał w stołecznym zespole - donosi Fuad Alakbarov.

Legia Warszawa w sobotę rozegra swój ostatni mecz w sezonie, który był dla nich niezwykle ciężki. Teraz włodarze klubu w pełni skupiają się na nadchodzącym letnim okienku transferowym. Jak się okazuje, drużyna Marka Papszuna może zostać wzmocniona przez zaskakujące nazwisko. Z informacji przekazanych przez Fuada Alakbarova dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań Wojskowych znalazł się Mahir Emreli.

Etatowy reprezentant Azerbejdżanu obecnie jest związany z FC Kaiserslautern. Napastnik jednak nie podbija zaplecza Bundesligi i klub może się z nim rozstać. Pomocną dłoń do 28-latka może wyciągnąć Legia Warszawa. Polski zespół bierze pod uwagę możliwość zakontraktowania tego zawodnika, który w przeszłości z powodzeniem występował na naszych boiskach.

Mahir Emreli reprezentował barwy Legii Warszawa przez pół roku. Boiskowa postawa napastnika z Azerbejdżanu była bardzo dobra, ale styl odejścia pozostawił wiele do życzenia. Wojskowi za wszelką cenę chcą latem wzmocnić ofensywę, więc nic dziwnego, że wykazują zainteresowanie 28-latkiem.

W koszulce Legii Warszawa Mahir Emreli rozegrał łącznie 33 spotkania. Reprezentant Azerbejdżanu zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 11 trafień, a także zaliczył dwie asysty.

