Barcelona chce reprezentanta Polski? To byłby szokujący transfer!

Barcelona nie wyklucza transferu środkowego obrońcy, a na jej radarze miał znaleźć się Jakub Kiwior. Matteo Moretto informuje o potencjalnym transferze reprezentanta Polski, który świetnie radzi sobie w FC Porto.

Barcelona chciałaby tego lata sprowadzić nowego środkowego obrońcę. Na szczycie listy życzeń znajduje się Alessandro Bastoni, ale o finalizację tego transferu będzie trudno z przyczyn finansowych. Inter Mediolan oczekuje oferty w wysokości minimum 70 milionów euro – dla Blaugrany to poważna przeszkoda, która na ten moment wyklucza możliwość sprowadzenia gwiazdora. Nie zmienia to faktu, że klub może sięgnąć po kogoś innego. Sensacyjną kandydaturę przedstawił dziennikarz Matteo Moretto.

Jego zdaniem na celowniku Barcelony jest… Jakub Kiwior! Reprezentant Polski ma za sobą bardzo dobry sezon w Portugalii – latem wylądował na wypożyczeniu w FC Porto, a niedawno został definitywnie wykupiony z Arsenalu. Hansi Flick liczy na transfer stopera z wiodącą lewą nogą, który dobrze radzi sobie w wyprowadzeniu piłki i jest odpowiednio wyszkolony technicznie. Kiwior pasuje do tych wytycznych, więc naturalnie Blaugrana jest nim zainteresowana.

Czy to przerodzi się w coś poważnego? Na ten moment za wcześnie, aby przesądzać. Na pewno Kiwior byłby tańszą opcją od Bastoniego, natomiast Barcelona nie zdecydowała jeszcze, czy w ogóle będzie walczyć o nowego defensora. Z uwagi na trudną sytuację finansową może tego lata postawić wyłącznie na wzmocnienia do ofensywy.

Kiwior rozegrał w tym sezonie 39 spotkań we wszystkich rozgrywkach. FC Porto wykupiło go z Arsenalu za 17 milionów euro.