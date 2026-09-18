Jerzy Brzęczek ogłosił kadrę U-21. Jest kilka głośnych nazwisk

Reprezentacja Polski U-21 poznała kadrę na decydujące mecze eliminacji MME. PZPN ogłosił powołania wysłane przez Jerzego Brzęczka na spotkania ze Szwecją oraz Włochami.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Oto kadra Polski U-21 na decydujące mecze

Reprezentacja Polski U-21 ma za sobą znakomitą fazę eliminacji. Biało-czerwoni wygrali wszystkie osiem dotychczasowych spotkań, tracąc przy tym zaledwie dwie bramki. Przed nimi pozostały jeszcze dwa mecze, które mogą mieć ogromne znaczenie dla końcowego układu tabeli. 30 września Polacy zmierzą się ze Szwecją, natomiast 5 października czeka ich wyjazdowe starcie z Włochami.

Jerzy Brzęczek musiał dokonać kilku zmian względem wcześniejszych powołań. Wiktor Nowak oraz Kacper Urbański znaleźli się bowiem w kadrze pierwszej reprezentacji Polski. Selekcjoner U-21 sięgnął zatem po nowych zawodników. Wśród nich są między innymi: Jakub Krzyżanowski, Daniel Bąk oraz Jakub Żewłakow.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szczególnie istotne będzie spotkanie z Włochami. Przed ostatnimi meczami eliminacyjnymi Biało-czerwoni mają trzy punkty przewagi nad tym rywalem i komplet zwycięstw na koncie. Kadra Brzęczka będzie chciała zakończyć eliminacje w równie dobrym stylu i przypieczętować awans na mistrzostwa Europy.

PZPN ogłosił pełną listę zawodników powołanych na najbliższe zgrupowanie. Wśród nich znalazło się 24 piłkarzy. Selekcjoner postawił zarówno na zawodników mających już doświadczenie na poziomie U-21, jak i kilka nowych twarzy.

Powołania do reprezentacji Polski U-21

Bramkarze: Sławomir Abramowicz, Marcel Łubik, Oliwier Zych;

Obrońcy: Igor Drapiński, Bright Ede, Michał Gurgul, Filip Koperski, Marcel Krajewski, Jakub Krzyżanowski, Filip Luberecki, Miłosz Matysik;

Pomocnicy: Dawid Drachal, Kacper Duda, Kamil Jakubczyk, Filip Kocaba, Mateusz Kowalczyk, Oskar Kubiak, Bartosz Mazurek, Maximilian Oyedele, Dariusz Stalmach, Jakub Żewłakow;

Napastnicy: Daniel Bąk, Daniel Mikołajewski, Marcel Reguła, Tomasz Pieńko.