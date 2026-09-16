To może być koniec Ronaldo w Al-Nassr. Padła mocna deklaracja

Cristiano Ronaldo może w styczniu pożegnać się z Al-Nassr. Profil The Touchline na platformie X przywołuje słowa Sauda Al-Saramiego, który przewiduje odejście piłkarza z klubu.

fot. Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo może odejść z Al-Nassr

Cristiano Ronaldo ponownie znalazł się w centrum dyskusji dotyczącej swojej przyszłości w Arabii Saudyjskiej. Tym razem powodem są mocne słowa Sauda Al-Saramiego, który podważył obecne znaczenie Portugalczyka dla zespołu z Rijadu. Jego zdaniem napastnik nie jest już tak istotnym elementem drużyny jak wcześniej.

Dziennikarz nie ograniczył się jednak do oceny sportowej dyspozycji Cristiano Ronaldo. Wprost odniósł się do jego roli w Al-Nassr. „Cristiano stał się dla Al-Nassr siłą wyczerpaną” – mówił Al-Sarami. To bardzo stanowcza opinia, szczególnie biorąc pod uwagę status Portugalczyka w klubie i jego pozycję jednego z najważniejszych zawodników ligi saudyjskiej.

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Jeszcze większe poruszenie wywołała jednak konkretna deklaracja dotycząca przyszłości 41-letniego napastnika. Dziennikarz wskazał bowiem nie tylko możliwość rozstania, ale również termin takiego scenariusza. „Uważam, że Cristiano Ronaldo opuści Al-Nassr w styczniu, podczas zimowego okna transferowego” – przekazał Al-Sarami.

Na ten moment są to jedynie przewidywania, a nie potwierdzone informacje dotyczące decyzji Cristiano Ronaldo czy władz Al-Nassr. Wypowiedź dziennikarza może jednak rozpocząć kolejną falę spekulacji wokół przyszłości Portugalczyka. Ewentualne styczniowe rozstanie byłoby jednym z najgłośniejszych ruchów transferowych w Arabii Saudyjskiej.