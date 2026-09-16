To może być koniec Ronaldo w Al-Nassr. Padła mocna deklaracja

17:53, 16. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Touchline (X) / Saud Al-Sarami

Cristiano Ronaldo może w styczniu pożegnać się z Al-Nassr. Profil The Touchline na platformie X przywołuje słowa Sauda Al-Saramiego, który przewiduje odejście piłkarza z klubu.

Cristiano Ronaldo
Obserwuj nas w
fot. Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo może odejść z Al-Nassr

Cristiano Ronaldo ponownie znalazł się w centrum dyskusji dotyczącej swojej przyszłości w Arabii Saudyjskiej. Tym razem powodem są mocne słowa Sauda Al-Saramiego, który podważył obecne znaczenie Portugalczyka dla zespołu z Rijadu. Jego zdaniem napastnik nie jest już tak istotnym elementem drużyny jak wcześniej.

Dziennikarz nie ograniczył się jednak do oceny sportowej dyspozycji Cristiano Ronaldo. Wprost odniósł się do jego roli w Al-Nassr. „Cristiano stał się dla Al-Nassr siłą wyczerpaną” – mówił Al-Sarami. To bardzo stanowcza opinia, szczególnie biorąc pod uwagę status Portugalczyka w klubie i jego pozycję jednego z najważniejszych zawodników ligi saudyjskiej.

Transmisje meczów Pucharu Ligi Angielskiej ZA DARMO w STS TV. Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL i odbierz zakład bez ryzyka do 100 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jeszcze większe poruszenie wywołała jednak konkretna deklaracja dotycząca przyszłości 41-letniego napastnika. Dziennikarz wskazał bowiem nie tylko możliwość rozstania, ale również termin takiego scenariusza. „Uważam, że Cristiano Ronaldo opuści Al-Nassr w styczniu, podczas zimowego okna transferowego” – przekazał Al-Sarami.

Na ten moment są to jedynie przewidywania, a nie potwierdzone informacje dotyczące decyzji Cristiano Ronaldo czy władz Al-Nassr. Wypowiedź dziennikarza może jednak rozpocząć kolejną falę spekulacji wokół przyszłości Portugalczyka. Ewentualne styczniowe rozstanie byłoby jednym z najgłośniejszych ruchów transferowych w Arabii Saudyjskiej.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości