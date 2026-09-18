Lewandowski wprost o końcu kariery. Zegar tyka

Robert Lewandowski wielkimi krokami zbliża się do końca kariery. W rozmowie z WP SportoweFakty odpowiedział wprost na pytanie, ile jeszcze będzie grał. Kapitan reprezentacji Polski nie wyobraża sobie gry w wieku powyżej 40 lat.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski lada moment pojawi się w Polsce, gdzie od poniedziałku rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji. Jeszcze do niedawna nie było wiadomo, czy 38-latek przyleci do Warszawy na całe zgrupowanie, czy tylko na część. Pojawiały się doniesienia, że może wystąpić jedynie w meczu przeciwko Bośni i Hercegowinie, a następnie wrócić do Chicago Fire. Ostatecznie na pewno tak się nie stanie. Lewandowski będzie na całym zgrupowaniu.

Fakt, że napastnik będzie obecny na kadrze, oznacza, że zdecydował się kontynuować karierę w reprezentacji. Niemniej jednak nie wiadomo, jak długo będzie grał z orzełkiem na piersi. Wielkimi krokami zbliża się nie tylko koniec przygody z drużyną narodową, ale również koniec kariery.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W rozmowie z WP SportoweFakty piłkarz został zapytany o to, ile jeszcze będzie grał w piłkę. Lewandowski nie owijał w bawełnę, sugerując, że nie wyobraża sobie kontynuować kariery, gdy będzie miał więcej niż 40 lat. Warto dodać, że w minione lato obchodził już 38. urodziny.

– Na dziś nie wyobrażam sobie, żebym grał powyżej czterdziestki. Nie liczę sobie oczywiście dni i miesięcy, więc spokojnie, zobaczymy, jak będzie. Mimo tego, że może mógłbym grać dłużej, chyba nie mam takich ambicji, by być czynnym piłkarzem w wieku np. 41 lub 42 lat. Chyba nie – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z WP SportoweFakty.

Kontrakt piłkarza z Chicago Fire obowiązuje do czerwca 2028 roku. W momencie wygaśnięcia będzie chwilę przed 40. urodzinami.