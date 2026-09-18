Lewandowski wprost o końcu kariery. Zegar tyka

15:27, 18. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP SportoweFakty

Robert Lewandowski wielkimi krokami zbliża się do końca kariery. W rozmowie z WP SportoweFakty odpowiedział wprost na pytanie, ile jeszcze będzie grał. Kapitan reprezentacji Polski nie wyobraża sobie gry w wieku powyżej 40 lat.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski lada moment pojawi się w Polsce, gdzie od poniedziałku rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji. Jeszcze do niedawna nie było wiadomo, czy 38-latek przyleci do Warszawy na całe zgrupowanie, czy tylko na część. Pojawiały się doniesienia, że może wystąpić jedynie w meczu przeciwko Bośni i Hercegowinie, a następnie wrócić do Chicago Fire. Ostatecznie na pewno tak się nie stanie. Lewandowski będzie na całym zgrupowaniu.

Fakt, że napastnik będzie obecny na kadrze, oznacza, że zdecydował się kontynuować karierę w reprezentacji. Niemniej jednak nie wiadomo, jak długo będzie grał z orzełkiem na piersi. Wielkimi krokami zbliża się nie tylko koniec przygody z drużyną narodową, ale również koniec kariery.

TRANSMISJE ZA DARMO: Mecz Sevilla - Barcelona i derby Madrytu obejrzysz w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W rozmowie z WP SportoweFakty piłkarz został zapytany o to, ile jeszcze będzie grał w piłkę. Lewandowski nie owijał w bawełnę, sugerując, że nie wyobraża sobie kontynuować kariery, gdy będzie miał więcej niż 40 lat. Warto dodać, że w minione lato obchodził już 38. urodziny.

Na dziś nie wyobrażam sobie, żebym grał powyżej czterdziestki. Nie liczę sobie oczywiście dni i miesięcy, więc spokojnie, zobaczymy, jak będzie. Mimo tego, że może mógłbym grać dłużej, chyba nie mam takich ambicji, by być czynnym piłkarzem w wieku np. 41 lub 42 lat. Chyba nie – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z WP SportoweFakty.

Kontrakt piłkarza z Chicago Fire obowiązuje do czerwca 2028 roku. W momencie wygaśnięcia będzie chwilę przed 40. urodzinami.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości