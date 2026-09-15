Kiwior najlepszy w całej lidze. Zostawił za plecami Jana Bednarka

11:24, 15. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  FC Porto (X)

Jakub Kiwior został wybrany najlepszym obrońcą ligi portugalskiej w sierpniu. Profil FC Porto na platformie X poinformował o sukcesie Polaka, który wyprzedził Jana Bednarka.

Jakub Kiwior
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fot. Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior zachwyca w Porto

Jakub Kiwior ma za sobą znakomity początek sezonu, a jego forma została właśnie doceniona w wyjątkowy sposób. Polak zwyciężył w głosowaniu trenerów klubów Liga Portugal i zgarnął 26,19 procent wszystkich głosów. Drugie miejsce zajął Jan Bednarek, który otrzymał 15,48 procent wskazań. Podium uzupełnił Vitor Carvalho ze Sportingu Braga.

Na wyróżnienie Kiwiora mocno zapracowały świetne występy w barwach FC Porto. W czterech sierpniowych spotkaniach Smoki zachowały komplet czystych kont, pokonując kolejno Alvercę, Rio Ave, Aroucę oraz Academico Viseu. Obrońca był ważnym elementem defensywy, odzyskując w tych meczach łącznie 24 piłki.

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Co ciekawe, Kiwior mógł mieć jeszcze lepsze statystyki ofensywne. Trafiał do siatki przeciwko Rio Ave i Arouce, jednak oba gole zostały anulowane po analizie VAR. Na pierwsze uznane trafienie nie musiał długo czekać. W spotkaniu z Casa Pia reprezentant Polski wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i tym razem jego bramka została zaliczona.

FC Porto rozpoczęło sezon od kompletu zwycięstw i długo imponowało przede wszystkim szczelną defensywą. Kiwior, który latem został definitywnie wykupiony z Arsenalu za 17 milionów euro, szybko stał się jednym z jej filarów. W barwach portugalskiego klubu rozegrał już 47 spotkań, a teraz dołożył do tego indywidualne wyróżnienie.

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