Simeone oszalał. Ujawnił, komu należy się Złota Piłka

Diego Simeone, czyli trener Atletico Madryt ujawnił, komu należy się Złota Piłka. Argentyńczyk bez wahania stwierdził, że powinien ją dostać Leo Messi. Taki wybór to spora kontrowersja.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Złota Piłka dla Messiego – twierdzi Simeone

Diego Simeone to obecnie jeden z najdłużej pracujących trenerów klubowych w ligach TOP 5 w Europie. Za wyniki Atletico Madryt odpowiada od grudnia 2011 roku. W tym czasie m.in. dwukrotnie grał w finale Ligi Mistrzów, dwa razy zdobył mistrzostwo Hiszpanii oraz dwa razy wygrał Ligę Europy.

Argentyńczyk na konferencji prasowej przed starciem z Osasuną został zapytany o faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Wybór szkoleniowca można uznać za kontrowersyjny, ponieważ jego zdaniem nagroda należy się Leo Messiemu za fantastyczną formę podczas ostatnich Mistrzostw Świata.

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– Złota Piłka musi trafić do Leo Messiego. Zero wątpliwości. Z takim występem na Mistrzostwach Świata w tym wieku, nie mam wątpliwości – powiedział Diego Simeone.

Messi mundialu nie wygrał, nie został również królem strzelców ani piłkarzem turnieju. Co więcej, na co dzień gra w lidze MLS, która nie należy do grona najmocniejszych lig na świecie. Co prawda, wygrał rozgrywki ligowe, ale biorąc pod uwagę dokonania innych zawodników, byłoby szokiem, gdyby wygrał Złotą Piłkę. W obecnym sezonie amerykańskiej ligi Messi ma na swoim koncie 19 bramek i 12 asyst w 22 występach.

Na wspomnianym przez Simeone mundialu dotarł do finału, gdzie Argentyna przegrała z Hiszpanią. Messi w ośmiu meczach strzelił osiem goli i zanotował cztery asysty. Media w gronie faworytów do zdobycia Złotej Piłki wymieniają m.in. Lamine Yamala oraz Kyliana Mbappe.