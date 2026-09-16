Barcelona ruszyła na łowy. Na radarze norweska sensacja

FC Barcelona przygląda się aktualnie Bo Heglandowi. Jak informuje portal Expressen.se, skauci mistrzów Hiszpanii obserwowali Norwega podczas meczu Djurgarden z GAIS.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona ma nowy cel

FC Barcelona coraz uważniej zagląda na rynek skandynawski. Tym razem uwagę przedstawicieli klubu przyciągnął Bo Hegland, czyli 22-letni ofensywny pomocnik Djurgarden. Norweg znajduje się obecnie w znakomitej dyspozycji.

Liczby Heglanda robią wrażenie. W tym sezonie wystąpił we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dziewięć bramek i dokładając do tego aż 17 asyst. Nic zatem dziwnego, że jego nazwisko zaczęło pojawiać się w kontekście mocniejszych europejskich klubów. Expressen.se przekazuje, że Barcelona miała swoich przedstawicieli na poniedziałkowym spotkaniu Djurgarden z GAIS.

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Norweg już latem wzbudzał zainteresowanie poza Szwecją. Hegland odrzucił ofertę Anderlechtu, a jego sytuację monitorował również Newcastle United. Teraz do grona klubów przyglądających się zawodnikowi dołączył gigant La Liga, który od dłuższego czasu szuka młodych piłkarzy z potencjałem na najwyższy poziom.

Katalończycy w ostatnim czasie inwestują także w mniej oczywiste kierunki i młode talenty spoza Hiszpanii. Przykładem są Hamza Abdelkarim oraz Jesse Bisiwu. Hegland jednak Barcelonie dodatkowe wyzwanie co jest związane z kontraktem piłkarza z Djurgarden. Ten obowiązuje do 2029 roku, co oznacza, że ewentualne rozmowy transferowe mogą wymagać od Barcelony konkretnej oferty.

Ofensywny pomocnik w przypadku transferu do ekipy z Camp Nou mógłby doczekać się ciekawe rywalizacji. =Na podobnej pozycji mogą grać Dani Olmo czy Fermin Lopez.