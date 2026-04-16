Dobre wieści ws. Marcina Bułka. Na to czekano od dawna

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka już w treningu z zespołem

Marcin Bułka to bez dwóch zdań jeden z najlepszych bramkarzy w naszym kraju. W pewnym momencie wydawało się nawet, że ma on szansę na wielki transfer do jednej z czołowych europejskich lig. Latem jednak zdecydował się przenieść z zespołu OGC Nice do ligi arabskiej, a konkretnie do NEOM SC. Choć Polak szybko zadebiutował w nowych barwach, to jednak zaraz potem doznał poważnej kontuzji, a mianowicie zerwał więzadło krzyżowe w kolanie.

Uraz ten przez wiele miesięcy zmusił Bułkę do rehabilitacji i powrotu do sprawności. Obecnie reprezentant Polski jest na ostatnim etapie przed powrotem do gry, bowiem jak sam poinformował w mediach społecznościowych, wrócił do treningu z zespołem. To oznacza, że w najbliższym czasie można spodziewać się, że znajdzie się on w kadrze swojego zespołu.

To świetne wieści także w kontekście reprezentacji Polski, gdyż obecnie obsada tej pozycji pozostaje jedną z najbardziej problematycznych dla Jana Urbana. Powrót do gry Marcina Bułki daje nową opcję selekcjonerowi. 26-latek z Płocka w tym sezonie rozegrał w sumie jeden mecz. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 17 milionów euro.

Zobacz także: Duże zmiany w Wiśle? Zainteresowane podmioty krajowe i zagraniczne. Co z Królewskim? [NOWE INFORMACJE]