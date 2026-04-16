Dobre wieści ws. Marcina Bułka. Na to czekano od dawna

18:44, 16. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Marcin Bułka w mediach społecznościowych poinformował, że wrócił do treningów z zespołem. Latem bramkarz zerwał więzadło krzyżowe w kolanie.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka to bez dwóch zdań jeden z najlepszych bramkarzy w naszym kraju. W pewnym momencie wydawało się nawet, że ma on szansę na wielki transfer do jednej z czołowych europejskich lig. Latem jednak zdecydował się przenieść z zespołu OGC Nice do ligi arabskiej, a konkretnie do NEOM SC. Choć Polak szybko zadebiutował w nowych barwach, to jednak zaraz potem doznał poważnej kontuzji, a mianowicie zerwał więzadło krzyżowe w kolanie.

Uraz ten przez wiele miesięcy zmusił Bułkę do rehabilitacji i powrotu do sprawności. Obecnie reprezentant Polski jest na ostatnim etapie przed powrotem do gry, bowiem jak sam poinformował w mediach społecznościowych, wrócił do treningu z zespołem. To oznacza, że w najbliższym czasie można spodziewać się, że znajdzie się on w kadrze swojego zespołu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

To świetne wieści także w kontekście reprezentacji Polski, gdyż obecnie obsada tej pozycji pozostaje jedną z najbardziej problematycznych dla Jana Urbana. Powrót do gry Marcina Bułki daje nową opcję selekcjonerowi. 26-latek z Płocka w tym sezonie rozegrał w sumie jeden mecz. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 17 milionów euro.

Zobacz także: Duże zmiany w Wiśle? Zainteresowane podmioty krajowe i zagraniczne. Co z Królewskim? [NOWE INFORMACJE]