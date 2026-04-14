Pietuszewski upomniany przez trener Porto! Musi mieć się na baczności

16:13, 14. kwietnia 2026 16:55, 14. kwietnia 2026
Źródło:  Record

Oskar Pietuszewski po ostatnim meczu otrzymał od trenera FC Porto małą reprymendę. Francesco Farioli zwrócił Polakowi uwagę na konieczność trzymania kontroli na boisku. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Record".

fot. DiaEsportivo Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski musi zwrócić uwagę na boiskowe emocje

Oskar Pietuszewski od tygodni, a nawet miesięcy rozpala wyobraźnie kibiców nie tylko w Polsce, ale i Portugalii. Polak stał się bardzo szybko ważną częścią zespołu FC Porto i przynajmniej w lidze może liczyć na minuty, a obecnie nawet na miejsce w składzie. Nie ma jednak wątpliwości, że przed reprezentantem Polski jeszcze wiele pracy, choć już teraz coraz więcej mówi się o zainteresowaniu silniejszych klubów.

Niemniej dowodem na to, że Pietuszewski mimo ogromnego talentu wciąż musi się rozwijać – i to nie tylko piłkarsko – jest to, co wydarzyło się po ostatnim meczu FC Porto z Estorilowi Praia. Według informacji przekazanych przez serwis „Record” specjalną rozmowę z Oskarem Pietuszewskim miał bowiem sam Francesco Farioli. Można nawet powiedzieć, że Polak otrzymał od Włocha reprymendę za swoje zachowanie z początku drugiej połowy meczu, gdy po faulu odepchnął rywala, za co otrzymał żółtą kartkę. Następnie blisko kolejnego kartonika był po swoim faulu. Chwilę później skrzydłowy opuścił murawę, a sam szkoleniowiec FC Porto zwrócił mu po meczu uwagę, że musi panować nad swoimi emocjami.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Sama rozmowa miała jednak spokojny, ale edukacyjny charakter. Oskar Pietuszewski w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 12 spotkań w barwach FC Porto i zdobył w nich trzy gole oraz zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 17-letniego reprezentanta Polski na 20 milionów euro.

Zobacz także: Milik na celowniku włoskiego klubu. „Zapewniłby gole i doświadczenie”