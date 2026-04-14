Leo Messi nie będzie dłużej współpracował z Javierem Mascherano. Inter Miami oficjalnie poinformował o rozstaniu z dotychczasowym szkoleniowcem. Decyzja nie należała do klubu.

Messi będzie miał nowego szkoleniowca

Inter Miami w oficjalnym komunikacie ogłosił decyzję Javiera Mascherano. Argentyńczyk postanowił zakończyć swoją przygodę w szeregach The Herons i opuścić zespół, któego największą gwiazdą jest Leo Messi. – Chciałbym poinformować wszystkich, że z powodów osobistych podjąłem decyzję o zakończeniu pracy na stanowisku głównego trenera Inter Miami CF – zdradził dotychczasowy opiekun ekipy z Florydy.

Mascherano objął Inter w styczniu 2025 roku. W swoim pierwszym sezonie sięgnął m.in. po mistrzostwo Konferencji Wschodniej i MLS. – Javier na zawsze pozostanie częścią historii tego klubu i zawsze będzie zajmował szczególne miejsce w naszej rodzinie. Nie tylko dlatego, że odegrał kluczową rolę w niezapomnianych sukcesach, takich jak zdobycie Pucharu MLS i historyczny występ drużyny w Klubowych Mistrzostwach Świata, ale także za przykład, jaki dał swoją oddaniem i codzienną pracą na czele zespołu. Szanujemy jego decyzję i jesteśmy głęboko wdzięczni za wszystko, co wniósł, życząc mu wszystkiego najlepszego w przyszłości, zarówno zawodowej, jak i osobistej – powiedział Jorge Mas.

Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end.



— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

Już wiemy, z kim w najbliższym czasie będzie współpracował Leo Messi. To Guillermo Hoyos. 62-latek do tej pory był odpowiedzialny za nadzorowanie i rozwijanie struktury szkolenia zawodowego w klubie, pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora sportowego. Ponadto prowadził takie kluby, jak Club Universidad de Chile, Atlas Guadalajara czy CA Aldosivi, a także reprezentację Boliwii.