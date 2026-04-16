Messi kupił klub! Przejął 100% udziałów

17:51, 16. kwietnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  UE Cornellà

Leo Messi został właścicielem klubu w Hiszpanii. Argentyńczyk przejął 100% udziałów w UE Cornellà, co zostało potwierdzone w oficjalnym komunikacie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi właścicielem klubu z Hiszpanii

Leo Messi znakomicie rozpoczął kolejny sezon MLS. Kapitan Interu Miami w ośmiu meczach strzelił sześć goli. 38-latek jeszcze nie wypowiedział się na temat potencjalnego zakończenia kariery, jednak już przygotowuje się od życia poza boiskiem. Legendarny Argentyńczyk stał się właścicielem klubu w Hiszpanii.

– Klub UE Cornellà ogłasza, że argentyński piłkarz i ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki, Leo Messi, sfinalizował transakcję przejęcia klubu, stając się nowym właścicielem tej instytucji z regionu Baix Llobregat. Posunięcie to umacnia bliskie więzi Messiego z Barceloną oraz jego zaangażowanie w rozwój sportu i lokalnych talentów w Katalonii — więź ta wywodzi się z lat spędzonych w FC Barcelona i trwa nieprzerwanie od tamtego czasu – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Unió Esportiva Cornellà na co dzień rywalizuje w Tercera Federación – grupo V, a więc na piątym poziomie rozgrywkowym. W klubie wychowali się tacy piłkarze, jak David Raya, Jordi Alba, Gerard Martín; Javi Puado, Keita Baldé, Aitor Ruibal czy Ilie Sánchez.

– Przybycie Leo Messiego oznacza początek nowego rozdziału w historii klubu, którego celem jest stymulowanie rozwoju zarówno sportowego, jak i instytucjonalnego, wzmocnienie fundamentów oraz dalsze inwestowanie w talenty. Projekt opiera się na długoterminowej wizji i planie strategicznym, który łączy ambicję, zrównoważony rozwój i silną więź z lokalnymi korzeniami – informuje oficjalna strona internetowa UE Cornellà.

