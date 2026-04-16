Bogusz znowu na topie! 22 sekundy i gol [WIDEO]

Houston Dynamo z awansem. Bogusz potrzebował 22. sekund

Houston Dynamo bez większych problemów wywalczyło awans do 1/8 finału US Open Cup. W nocy ze środy na czwartek podejmowali przed własną publicznością drugoligowe El Paso. Mecz zakończył się wysokim zwycięstwem (4:1) przy udziale Mateusza Bogusza.

Reprezentant Polski pojawił się na boisku w 46. minucie, wchodząc za Guilherme. Wystarczyły mu zaledwie dwadzieścia dwie sekundy, żeby wpisać się na listę strzelców. Houston szybko odzyskało futbolówkę po wznowieniu gry i przeprowadzili zabójczy atak. Bogusz zdecydował się indywidualnie wykończyć akcję, pokonując bramkarza, który jeszcze dotknął piłkę ręką, próbując zatrzymać strzał.

It only took 22 seconds for Mateusz Bogusz to score after coming on at the half for @HoustonDynamo — Golazo America (@GolazoAmerica) April 16, 2026

Na tym udział Bogusza w bramach się nie zakończył. Gdy losy awansu i tak były rozstrzygnięte, 24-latek asystował przy jeszcze jednym trafieniu dla Houston. Tym razem to on podawał, a Ezequiel Ponce wykończył akcję, ustalając wynik spotkania na (4:1). Warto dodać, że dla Polaka było to drugie trafienie oraz druga asysta w barwach nowego klubu. Poprzednio strzelał i asystował w lidze przeciwko Portland.

Bogusz gra w Houston od stycznia tego roku. Do MLS wrócił po nieudanym pobycie w Meksyku. Amerykański klub zapłacił za niego ok. 5,5 mln euro. Łącznie ma na swoim koncie na ten moment 7 meczów, 2 gole i 2 asysty. Umomę podpisał do czerwca 2028 roku.