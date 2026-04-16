Bogusz znowu na topie! 22 sekundy i gol [WIDEO]

08:58, 16. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Źródło:  Goal.pl

Mateusz Bogusz zaliczył świetny mecz przeciwko El Paso w US Open Cup. Reprezentant Polski strzelił bramkę i zaliczył asystę. Houston Dynamo odniosło pewne zwycięstwo (4:1).

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Houston Dynamo z awansem. Bogusz potrzebował 22. sekund

Houston Dynamo bez większych problemów wywalczyło awans do 1/8 finału US Open Cup. W nocy ze środy na czwartek podejmowali przed własną publicznością drugoligowe El Paso. Mecz zakończył się wysokim zwycięstwem (4:1) przy udziale Mateusza Bogusza.

Reprezentant Polski pojawił się na boisku w 46. minucie, wchodząc za Guilherme. Wystarczyły mu zaledwie dwadzieścia dwie sekundy, żeby wpisać się na listę strzelców. Houston szybko odzyskało futbolówkę po wznowieniu gry i przeprowadzili zabójczy atak. Bogusz zdecydował się indywidualnie wykończyć akcję, pokonując bramkarza, który jeszcze dotknął piłkę ręką, próbując zatrzymać strzał.

Na tym udział Bogusza w bramach się nie zakończył. Gdy losy awansu i tak były rozstrzygnięte, 24-latek asystował przy jeszcze jednym trafieniu dla Houston. Tym razem to on podawał, a Ezequiel Ponce wykończył akcję, ustalając wynik spotkania na (4:1). Warto dodać, że dla Polaka było to drugie trafienie oraz druga asysta w barwach nowego klubu. Poprzednio strzelał i asystował w lidze przeciwko Portland.

Bogusz gra w Houston od stycznia tego roku. Do MLS wrócił po nieudanym pobycie w Meksyku. Amerykański klub zapłacił za niego ok. 5,5 mln euro. Łącznie ma na swoim koncie na ten moment 7 meczów, 2 gole i 2 asysty. Umomę podpisał do czerwca 2028 roku.

