Chelsea na łowach w Turcji. Utalentowany pomocnik pod lupą

Christ Inao Oulai obserwowany przez Chelsea

Chelsea nie prezentuje się z najlepszej strony w obecnym sezonie, dlatego wiele wskazuje na to, że londyńczycy ponownie ruszą na zakupy. Celem będzie wzmocnienie składu, aby w następnej kampanii skutecznie rywalizować na wszystkich frontach. W ostatnim czasie klub ze Stamford Bridge konsekwentnie stawia na młodych oraz utalentowanych zawodników, którzy mają stanowić o sile zespołu The Blues w niedalekiej przyszłości.

Wydaje się, że nadchodzące lato może przynieść transfer wpisujący się w opisywaną wyżej strategię. Uwagę Chelsea przykuł bowiem Christ Inao Oulai – poinformował w mediach społecznościowych doskonale znający realia rynku dziennikarz, czyli Ekrem Konur.

20-letni iworyjski pomocnik imponuje wysoką formą na tureckich boiskach w barwach Trabzonsporu, gdzie wyróżnia się kreatywnością i dojrzałością w grze. Jego świetna dyspozycja nie umknęła również innym klubom z Wysp Brytyjskich, takim jak Tottenham Hotspur, AFC Bournemouth oraz Brighton & Hove Albion.

Ośmiokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej z powodzeniem występuje w koszulce ekipy Bordowo-Niebieskich od sierpnia 2025 roku, kiedy to trafił Medical Park Stadyumu z Bastii za 5,5 miliona euro. W trwającym sezonie środkowy pomocnik rozegrał 23 spotkania, w których zdobył 2 bramki i zanotował 4 asysty.

Jego kontrakt obowiązuje do 2030 roku, co stawia turecki klub w komfortowej pozycji negocjacyjnej. Wartość rynkowa zawodnika przekracza aktualnie ponad 40 milionów euro.