Barcelona blisko pozyskania brazylijskiego talentu za 50 mln euro

Joan Laporta

Wielki talent coraz bliżej Barcelony?!

Barcelona latem z całą pewnością będzie musiała głębiej sięgnąć do kieszeni w kontekście sprowadzenia do klubu nowych piłkarzy. Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że Duma Katalonii liczy na przynajmniej dwa, a może i trzy duże ruchy. Chodzi mianowicie o nowego obrońcę, napastnika, a być może także skrzydłowego. Biorąc pod uwagę sytuację finansową klubu, trudno sobie wyobrazić, jak uda się im to połączyć.

Niemniej właśnie napływają kolejne ciekawe wieści w sprawie letnich transferów zespołu ze stolicy Katalonii. Według informacji przekazanych przez serwis „AS”, Barcelona zbliża się do finalizacji umowy ws. Eduardo Conceicao z Palmeiras. Piłkarz ten uchodzi za wielki talent, który w przyszłości może zrobić sporą karierę. 16-latek ma wpisaną klauzulę wykupu w wysokości 100 milionów euro, a Brazylijczycy mają być skłonni zaakceptować również 50 milionów euro.

Eduardo Conceicao to skrzydłowy, który występować może zarówno na lewej, jak i prawej stronie. W tym sezonie rozegrał do tej pory 13 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował trzy asysty. Jego aktualna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku. Na koncie ma trzy mecze w reprezentacji Brazylii do lat 17. Na radarze mają go także PSG, Chelsea oraz Manchester City.

