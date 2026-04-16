Barcelona blisko pozyskania brazylijskiego talentu za 50 mln euro

19:21, 16. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Barcelona zbliża się do finalizacji umowy z niejakim Eduardo Conceicao z Palmeiras. Kwota transferu miałaby wynieść 50 milionów euro, o czym donosi m.in. "AS".

Joan Laporta
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Wielki talent coraz bliżej Barcelony?!

Barcelona latem z całą pewnością będzie musiała głębiej sięgnąć do kieszeni w kontekście sprowadzenia do klubu nowych piłkarzy. Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że Duma Katalonii liczy na przynajmniej dwa, a może i trzy duże ruchy. Chodzi mianowicie o nowego obrońcę, napastnika, a być może także skrzydłowego. Biorąc pod uwagę sytuację finansową klubu, trudno sobie wyobrazić, jak uda się im to połączyć.

Niemniej właśnie napływają kolejne ciekawe wieści w sprawie letnich transferów zespołu ze stolicy Katalonii. Według informacji przekazanych przez serwis „AS”, Barcelona zbliża się do finalizacji umowy ws. Eduardo Conceicao z Palmeiras. Piłkarz ten uchodzi za wielki talent, który w przyszłości może zrobić sporą karierę. 16-latek ma wpisaną klauzulę wykupu w wysokości 100 milionów euro, a Brazylijczycy mają być skłonni zaakceptować również 50 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Eduardo Conceicao to skrzydłowy, który występować może zarówno na lewej, jak i prawej stronie. W tym sezonie rozegrał do tej pory 13 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował trzy asysty. Jego aktualna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku. Na koncie ma trzy mecze w reprezentacji Brazylii do lat 17. Na radarze mają go także PSG, Chelsea oraz Manchester City.

Zobacz także: Barcelona jest już z nim dogadana. Wielki transfer na horyzoncie