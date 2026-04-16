Real Madryt miał po raz kolejny zmienić zdanie w sprawie przyszłości obecnego szkoleniowca. Alvaro Arbeloa wcale nie jest blisko zwolnienia, o czym informuje RTVE.

LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt i Alvaro Arbeloa podążają w tym samym kierunku?

Alvaro Arbeloa nie przekonał do siebie włodarzy Królewskich i odejdzie wraz z końcem sezonu – Real Madryt miał podjąć taką decyzję po środowej porażce w Lidze Mistrzów. Hiszpańskie media przygotowały już długą listę potencjalnych następców obecnego szkoleniowca. Z Florentino Perezem rozmawiał m.in. Zinedine Zidane.

Wszystko wskazywało na to, że Arbeloa nie ma najmniejszych szans na pozostanie na Santiago Bernabeu. Tymczasem rzeczywistość ma być zupełnie inna. RTVE przekonuje, że Real nadal pokłada wiarę w zdolności 43-latka i wcale nie planuje rozstawać się z nim po zakończeniu rozgrywek.

Madrytczycy ciągle wierzą w „plan” swojego byłego zawodnika i zamierzają kontynuować tę współpracę. Czy to oznacza, że Alvaro Arbeloa może spać spokojnie? Niewykluczone, że wiele zależy od powodzenia rozmów z bardziej doświadczonymi trenerami. Jeżeli jeden z nich zaakceptuje warunki proponowane przez klub ze stolicy Hiszpanii, Florentino Perez znowu może zmienić zdanie ws. wychowanka Los Galacticos.