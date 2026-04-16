Neuer zawalił mecz z Realem. Bayern nie będzie się tym kierował

18:47, 16. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Manuel Neuer zaliczył słaby występ przeciwko Realowi Madryt. Jego przyszłość wciąż jest niepewna, ale Bayern Monachium nie zamierza kierować się tymi błędami przy podejmowaniu decyzji - potwierdził Max Eberl.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Bayern i Neuer podejmą decyzję na chłodno

Bayern Monachium po zaciętym i emocjonującym dwumeczu wyeliminował Real Madryt i zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Przed tygodniem zwyciężył na Santiago Bernabeu 2-1, a świetnie zaprezentował się Manuel Neuer. Rewanżowe starcie na Allianz Arena zaczęło się natomiast dla niego dramatycznie, bowiem już w 1. minucie popełnił bardzo poważny błąd. Po jego niecelnym podaniu piłkę przejął Arda Guler, który uderzył do pustej bramki. Jeszcze w pierwszej połowie Turek dołożył drugiego gola – tym razem bezpośrednio z rzutu wolnego. Być może w tej sytuacji Neuer też mógł zachować się lepiej, bowiem zdążył sięgnąć do piłki, ale ta i tak znalazła się w siatce.

Mimo słabej dyspozycji Neuera, Bayern konsekwentnie odrabiał straty, a finalnie nawet wyszedł na prowadzenie. O występie 40-latka było głośno również po meczu. To nie może dziwić, bowiem ważą się losy jego przyszłości w klubie. Umowa bramkarza obowiązuje tylko do końca sezonu, a w grę wchodzi jej przedłużenie lub zakończenie kariery.

Decyzja w jego sprawie jeszcze nie zapadła i na pewno zostanie podjęta na chłodno. Bayern nie będzie kierował się błędami z meczu z Realem, ale dokona szczegółowej analizy całego sezonu. Max Eberl potwierdził, że Neuer wciąż może pozostać w Monachium.

– To nie jest coś, czego oczekiwaliśmy my, ale również sam Manuel. W jednym meczu jesteś bohaterem, a w drugim zawalasz. Nie będziemy decydować o przedłużeniu kontraktu na podstawie jednego złego zagrania – przekazał działacz Bawarczyków.

