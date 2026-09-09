Lamine Yamal zrobił coś wielkiego. Pobił rekord Mbappe

Lamine Yamal pobił rekord Kyliana Mbappe w Lidze Mistrzów, stając się najbardziej produktywnym nastolatkiem w historii rozgrywek. Informację podał profil OptaJoe na platformie X.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal przeszedł do historii

Lamine Yamal po raz kolejny zapisał się w historii Ligi Mistrzów. Gwiazda FC Barcelony ma już na koncie 23 gole i asysty w tych rozgrywkach przed ukończeniem 19. roku życia. Tym samym wyprzedził Kyliana Mbappe. Francuz w tym samym wieku miał udział przy 20 trafieniach.

Hiszpan do swojego dorobku dołożył kolejne liczby w spotkaniu z Feyenoordem Rotterdam w ramach pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. To właśnie Lamine Yamal obsłużył Raphinhę przy pierwszym trafieniu Barcy. Brazylijczyk wykorzystał jego podanie i już w trzeciej minucie otworzył wynik spotkania.

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Na tym jednak wkład reprezentanta Hiszpanii w ofensywę Barcelony się nie skończył. Skrzydłowy konsekwentnie napędzał akcje gospodarzy, a jego współpraca z pozostałymi zawodnikami ofensywnymi przynosiła kolejne zagrożenie pod bramką ekipy z De Kuip.

Według danych przywołanych przez profil OptaJoe na platformie X młody zawodnik ma obecnie 12 bramek i 11 asyst w Lidze Mistrzów. Łącznie daje mu to udział przy 23 golach w elitranych rozgrywkach, co wystarczyło do pobicia dotychczasowego rekordu należącego do Mbappe.

21 – Lamine Yamal now has 21 goal involvement in the UEFA Champions League (11 goals, 10 assists); the outright most by a teenager in the competition's history, overtaking Kylian Mbappé's 20.



Prodigious. pic.twitter.com/Ire0T8j89z — OptaJoe (@OptaJoe) September 9, 2026

To kolejny kamień milowy w błyskawicznie rozwijającej się karierze zawodnika Barcelony. Lamine Yamal już teraz poprawia osiągnięcia, które wcześniej wydawały się zarezerwowane dla największych gwiazd europejskiej piłki nożnej.