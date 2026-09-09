Chelsea – Leeds United: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (09.09.2026)

Chelsea – Leeds: gdzie oglądać?
Przed nami kolejna runda Carabao Cup, czyli Pucharu Ligi Angielskiej. W środę wieczorem na Stamford Bridge gospodarz, a więc Chelsea podejmie Leeds United. Zmierzą się ze sobą bezpośrednio dwie drużyny występujące w Premier League. Na starcie sezonu nieco lepiej wygląda ekipa Xabiego Alonso.
The Blues w trzech meczach odnieśli dwa zwycięstwa, dzięki czemu plasują się na 4. miejscu w tabeli. Ostatnio przegrali jednak derbowe starcie z Arsenalem. W przypadku Leeds United mowa o trzech spotkaniach bez porażki. Pokonali Nottingham Forest, ale zremisowali z Brentford i Brighton.
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Chelsea – Leeds: transmisja TV
Brak transmisji meczu Chelsea – Leeds w telewizji.
Chelsea – Leeds: transmisja online
Mecz Chelsea – Leeds odbędzie się w środę, 9 września 2026 roku o godzinie 21:00 na Stamford Bridge. Transmisja będzie dostępna tylko i wyłącznie w internecie w usłudze STS TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny zakład za min. 2 zł.
Transmisja meczu Chelsea – Leeds United będzie dostępna tylko i wyłącznie w internecie w usłudze STS TV.
Mecz Chelsea – Leeds United zaplanowano na środę, 9 września 2026 roku o godzinie 21:00.
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