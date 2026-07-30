Arne Slot może wrócić do trenowania. Sensacyjny kierunek

15:40, 30. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ben Jacobs / GiveMeSport

Arne Slot może niedługo wrócić na ławkę trenerską. 47-letni Holender jest bowiem kandydatem na nowego szkoleniowca saudyjskiego klubu, Al-Ahli - donosi Ben Jacobs z portalu GiveMeSport.

Arne Slot
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Al-Ahli rozważa zatrudnienie Arne Slota

Arne Slot pozostaje bez pracy od maja 2026 roku, kiedy rozstał się z Liverpoolem. 47-letni Holender został zwolniony po niezwykle słabym sezonie w wykonaniu ekipy The Reds, a jego miejsce na ławce trenerskiej zajął Andoni Iraola.

Wszystko wskazuje jednak na to, że ceniony szkoleniowiec nie będzie długo czekał na kolejną ofertę i wkrótce może wrócić do pracy. Jak poinformował Ben Jacobs z portalu „GiveMeSport”, Arne Slot jest bowiem jednym z głównych kandydatów do objęcia Al-Ahli.

Obecny trener saudyjskiego zespołu – Matthias Jaissle – prowadzi zaawansowane rozmowy z Newcastle United, dlatego władze klubu z Bliskiego Wschodu przygotowują się na ewentualną zmianę menedżera. Holenderski szkoleniowiec znajduje się bardzo wysoko na liście życzeń działaczy z Dżuddy.

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Były opiekun Liverpoolu prowadził drużynę z Anfield Road od lipca 2024 roku i już w sezonie 2024/2025 sięgnął po mistrzostwo Anglii. Wcześniej pracował w Feyenoordzie Rotterdam, AZ Alkmaar oraz SC Cambuur. Największe sukcesy odnosił z pierwszym wymienionym zespołem, z którym wywalczył tytuł mistrzowski Eredivisie i Puchar Holandii.