Mastantuono wróci do River Plate? Real Madryt zdecydował

21:58, 29. lipca 2026 23:01, 29. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Cesar Luis Merlo

Franco Mastantuono liczył na powrót do River Plate, ale przenosiny skrzydłowego do argentyńskiego klubu nie wchodzą w grę. Jak podaje Cesar Luis Merlo, Real Madryt planuje bowiem wypożyczyć osiemnastolatka do europejskiego zespołu.

Franco Mastantuono
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D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Franco Mastantuono

Franco Mastantuono zostanie wypożyczony do europejskiego klubu

Franco Mastantuono niemal na pewno opuści Real Madryt podczas trwającego letniego okienka transferowego. Nowy trener ekipy Królewskich – Jose Mourinho – miał jasno dać do zrozumienia młodemu skrzydłowemu, że nie widzi dla niego miejsca w swoim zespole w nadchodzącym sezonie. Wszystko wskazuje na to, że 18-letni Argentyńczyk kampanię 2026/2027 spędzi na wypożyczeniu, aby regularnie zbierać cenne doświadczenie.

W ostatnich tygodniach media informowały, iż priorytetem Mastantuono jest powrót do River Plate. Najnowsze doniesienia Cesara Luisa Merlo wskazują jednak, że taki scenariusz nie wchodzi w grę. Real Madryt zamierza bowiem wypożyczyć swojego zawodnika do jednego z europejskich klubów, by mierzący 178 centymetrów atakujący nadal rozwijał się na Starym Kontynencie.

Czterokrotny reprezentant Argentyny, którego prasa łączy również z Benfiką Lizbona, Sevillą, Fulham oraz Juventusem, trafił do zespołu Los Blancos w sierpniu 2025 roku ze wspomnianego wyżej River Plate za około 45 milionów euro. W poprzedniej kampanii rozegrał 35 spotkań, zdobył trzy bramki i zaliczył jedną asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia obecnie utalentowanego skrzydłowego na 45 milionów euro.

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