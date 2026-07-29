Kacper Tobiasz znalazł nowy zespół. Zagra z innym Polakiem

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Oficjalnie: Gaziantep FK pozyskał Kacpra Tobiasza

Gaziantep FK poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Kacpra Tobiasza na zasadzie wolnego transferu. 23-letni bramkarz dołączył do tureckiego klubu bez kwoty odstępnego, ponieważ wcześniej rozstał się z Legią Warszawa po wygaśnięciu kontraktu. Mierzący 191 centymetrów golkiper podpisał z nowym pracodawcą umowę obowiązującą do 30 czerwca 2029 roku.

Dla młodzieżowego reprezentanta Polski będzie to pierwsza zagraniczna przygoda w karierze, gdyż dotychczas występował wyłącznie w ojczyźnie. Co ciekawe, barwy Gaziantep FK na co dzień reprezentuje również jego imiennik – Kacper Kozłowski. Obecność rodaka w szatni nowej drużyny z pewnością ułatwi Tobiaszowi aklimatyzację nad Bosforem i pomoże szybciej odnaleźć się w tureckim zespole.

Kacper Tobiasz trafił do akademii Legii Warszawa w 2019 roku. W pierwszej drużynie rozegrał 139 spotkań, stracił 169 bramek i zachował 40 czystych kont. W tym czasie wywalczył mistrzostwo PKO BP Ekstraklasy, dwa Puchary Polski oraz dwa Superpuchary Polski. Był także wypożyczony do Stomilu Olsztyn. Aktualnie jego wartość rynkowa, według portalu „Transfermarkt”, wynosi około miliona euro.