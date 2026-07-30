Wieczysta chciała go u siebie. Satka wybrał swój nowy klub

Wieczysta Kraków chciała tego lata sprowadzić Lubomira Satkę. Były obrońca Lecha Poznań długo zwlekał z decyzją, a ostatecznie ma wylądować w Grecji - informuje George Tsarouchas.

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lubomir Satka (z lewej)

Satka wybrał Grecję. To będzie jego nowy klub

Wieczysta Kraków przymierzała się tego lata do transferu Lubomira Satki. Jego nazwisko było numerem jeden na liście życzeń beniaminka Ekstraklasy, o czym otwarcie mówił Sławomir Peszko. Obrońca dostał konkretną ofertę, ale długo wahał się z decyzją, dlatego w jego miejsce sprowadzono kogoś innego. Do Wieczystej dołączył Antonio Milić, a lada moment może to zrobić również Mateusz Wieteska. W Krakowie zrezygnowano z prób pozyskania Słowaka i uznano, że jest on poza zasięgiem.

Po długich tygodniach Satka wreszcie zdecydował, gdzie będzie kontynuował karierę. W ramach wolnego transferu najprawdopodobniej przeniesie się do Arisu Saloniki. George Tsarouchas przekazał, że ten transfer jest już finalizowany.

Satka wybrał więc Grecję zamiast Polski. Kibice z pewnością mogą żałować, że nie zobaczą go ponownie na poziomie Ekstraklasy. W latach 2019-2023 był związany z Lechem Poznań, z którym sięgał po mistrzostwo Polski. Następnie dołączył do Samsunsporu, gdzie występował do końca sezonu 2025/2026. Jego umowa z tureckim klubem wygasła, a Wieczysta mimo ambitnej próby nie zdołała przekonać go do złożenia podpisu.