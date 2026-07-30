Chelsea ściągnęła reprezentanta Francji. Wielki transfer stał się faktem

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Maxence Lacroix zasilił szeregi Chelsea

Chelsea oficjalnie potwierdziła pozyskanie Maxence’a Lacroixa z Crystal Palace. Francuski środkowy obrońca podpisał z klubem ze Stamford Bridge sześcioletni kontrakt i został kolejnym wzmocnieniem zespołu prowadzonego przez Xabiego Alonso. Według medialnych doniesień oba londyńskie kluby uzgodniły kwotę transferu na poziomie 60 milionów euro.

26-letni defensor przeszedł obowiązkowe badania medyczne, a następnie złożył podpis pod umową z Chelsea. Dla The Blues jest to bardzo ważny ruch, ponieważ klub od dłuższego czasu poszukiwał doświadczonego i sprawdzonego obrońcy.

Francuz dołączył do Crystal Palace w 2024 roku z Wolfsburga i bardzo szybko stał się jednym z najważniejszych zawodników zespołu. W ciągu dwóch sezonów rozegrał dla Orłów 98 spotkań, pomagając drużynie sięgnąć po Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty oraz Ligę Konferencji w sezonie 2025/2026.

Delighted to have you, @LacroixMaxence. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2026

Dobre występy w Anglii sprawiły, że Lacroix zwrócił na siebie uwagę selekcjonera reprezentacji Francji Didiera Deschampsa. Obrońca znalazł się w kadrze Trójkolorowych na mundial, co jeszcze bardziej podniosło jego wartość na rynku transferowym.

Chelsea od dłuższego czasu miała Francuza na swojej liście życzeń. Londyńczycy analizowali również inne opcje, między innymi Johna Stonesa z Manchesteru City oraz Jacobo Ramona z Como, ale ostatecznie uznano, że to właśnie Lacroix będzie najlepszym rozwiązaniem.