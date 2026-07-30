Courtois niepewny, Łunin za słaby. Real idzie po nowego bramkarza

Real Madryt zamierza ściągnąć nowego bramkarza, który będzie zmiennikiem Thibaut Courtois. W klubie mają wątpliwości, czy Belg wytrzyma cały sezon. Wynika to z jego częstych problemów zdrowotnych. Andrij Łunin nie gwarantuje odpowiedniego poziomu.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Real Madryt szuka nowego bramkarza

Real Madryt doszedł do wniosku, że potrzebuje jeszcze dodatkowego transferu. W klubie zaczęli myśleć o przyszłości pozycji bramkarza. Thibaut Courtois od lat jest niekwestionowaną „jedynką”, ale ma już na karku 34 lata. Dokładając do tego często w ostatnim czasie problemy kondycyjne i zdrowotne, Królewscy zdecydowali, że muszą poszukać nowego golkipera.

Oczywiście nie chodzi o nowego bramkarza numer jeden. Nim wciąż będzie Courtois, ale w razie, gdyby zaszła taka potrzeba, musi mieć klasowego zmiennika. Aktualny numer dwa, czyli Andrij Łunin nie prezentuje ich zdaniem odpowiedniego poziomu.

Courtois jest związany z Realem od 2018 roku. W tym czasie rozegrał aż 343 mecze, w których 152 razy zachował czyste konto. Na swoim koncie ma między innymi nagrodę dla najlepszego bramkarza na świecie w 2022 roku. Łunin trafił do Madrytu w tym samym czasie co Belg. Natomiast pierwsze lata spędził na wypożyczeniach w CD Leganes, Realu Valladolid czy Realu Oviedo. Na stałe został włączony do pierwszego zespołu w 2020 roku. Od tego czasu wystąpił w 74 meczach i 23 razy zachował czyste konto.

Jorge Picon, który przekazał informacje o poszukiwaniach nowego bramkarza, nie podał żadnych nazwisk. W przeszłości jednak w kontekście Realu Madryt łączono takich zawodników jak Gregor Kobel, Bart Verbruggen, Diogo Costa, David Raya czy Unai Simon.