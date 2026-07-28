Luis Diaz tego lata może opuścić szeregi Bayernu Monachium. Jak się okazuje, kolumbijski gwiazdor stał się priorytetem transferowym saudyjskiego Al-Hilal - przekazuje "L'Equipe".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Luis Diaz priorytetem transferowym Al-Hilal

Luis Diaz szybko stał się liderem Bayernu Monachium. Pojawiają się jednak głosy, że reprezentant Kolumbii w tym okienku transferowym może zmienić barwy klubowe. A najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje dziennik „L’Equipe”. Otóż skrzydłowy może przenieść się do Arabii Saudyjskiej. Zawodnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Al-Hilal.

Francuska prasa zdradza, że Luis Diaz stał się priorytetem transferowym tego zespołu. Saudyjczycy musieli zmienić plany, po tym jak wysypały się przenosiny Ousmane Dembele. Teraz właśnie gwiazdor Bayernu Monachium jest głównym celem Al-Hilal, które przygotowuje ofertę. Propozycja ma wynosić aż 70 milionów euro.

Luis Diaz ma być otwarty na rozmowy z Al-Hilal. Saudyjczycy są gotowi zaoferować Kolumbijczykowi lukratywny kontrakt. Na ten moment nie wiemy, jakie podejście do tej sprawy ma Bayern Monachium. Trudno jednak spodziewać się, że mistrzowie Niemiec tak łatwo wypuszczą swoją gwiazdę. Czas pokaże, czy skrzydłowy finalnie przeniesie się na Bliski Wschód.

Luis Diaz dotychczas rozegrał 51 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Statystyki Kolumbijczyka są wybitne. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 26 trafień, a także zaliczył 23 asysty.