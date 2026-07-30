Haaland na meczu Ekstraklasy?! Klub chce go ściągnąć na trybuny

Erling Haaland w Ekstraklasie?! To możliwe, choć tylko na trybunach jednego z polskich stadionów. Sławomir Witek, prezes GKS-u Katowice przyznał w Kanale Sportowym, że walczą, aby to się wydarzyło.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

GKS Katowice chce ściągnąć Haalanda na mecz Ekstraklasy

Erling Haaland to nie tylko jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, ale także jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców. Na co dzień gra w Premier League, gdzie zdobywa bramki w barwach Manchesteru City. Co ciekawe, poniękąd jest związany z PKO BP Ekstraklasą. Zawodnikiem Rakowa Częstochowa jest jego kuzyn – Jonatan Braut Brunes. Z kolei w GKS-ie Katowice gra jego przyjaciel.

Chodzi o Emana Markovicia, który trafił do GKS-u Katowice latem 2025 roku. Norweg w przeszłości ujawnił, że Haaland ogląda czasem skróty jego spotkań, a gdy zdobędzie bramkę, wysyła mu gratulację. Na Kanale Sportowym prezes katowickiego klubu, Sławomir Witek ujawnił, że trwają pracę nad tym, aby Erling Haaland pojawił się na stadionie przy okazji jednego z ligowych spotkań.

– Na Erlinga Haalanda nas nie stać, ale gra Marković, a to jest jego przyjaciel. Gdyby Eman namówił Haalanda na przyjazd… Bardzo chcemy. Walczymy o to. Haaland, gdy Eman przychodził do GKS-u, umieścił informację w swoich social mediach i szybko zebrało to dwa miliony polubień. Promocyjnie byłaby to wielka sprawa – powiedział Sławomir Witek w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Marković wraz z GKS-em Katowice mają szansę grać na jesień w Lidze Konferencji. Najpierw muszą jednak odrobić straty przeciwko MSK Żylinie w 2. rundzie eliminacji. Pierwsze spotkanie na wyjeździe przegrali (1:2).