Cracovia zatrzymała ważnego zawodnika. Pomocnik z nowym kontraktem

14:08, 30. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Cracovia

Cracovia poinformowała o przedłużeniu kontraktu z kluczowym pomocnikiem. Amir Al-Ammari złożył podpis pod umową obowiązującą do połowy 2028 roku.

Bartosz Grzelak
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fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Grzelak

Amir Al-Ammari przedłużył umowę z Cracovią

Cracovia udanie rozpoczęła rywalizację w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Bartosza Grzelaka już w pierwszej kolejce musiała zmierzyć się z niezwykle wymagającym rywalem, jakim był mistrz Polski – Lech Poznań. Spotkanie przy Bułgarskiej zakończyło się bezbramkowym remisem, dzięki czemu Pasy wróciły do Krakowa z cennym punktem.

W drugiej serii gier Cracovia po raz pierwszy zaprezentuje się przed własną publicznością, a jej przeciwnikiem będzie Pogoń Szczecin, która z kolei przed kilkoma dniami przegrała u siebie z Legią Warszawa (0:1) po golu straconym w doliczonym czasie gry.

Krakowski klub w ostatnich dniach skupił się na zatrzymaniu kluczowych zawodników. W środę poinformował o przedłużeniu umowy z Ajdinem Hasiciem. Nowy kontrakt 24-letniego pomocnika będzie obowiązywał do czerwca 2028 roku.

Taką samą długość umowy otrzymał również Amir Al-Ammari, który zdecydował się kontynuować swoją karierę przy Kałuży. 29-letni Irakijczyk trafił do krakowskiego zespołu latem 2024 roku z Halmstads BK i od tego czasu stał się jednym z ważniejszych zawodników drużyny.

Do tej pory pomocnik rozegrał w barwach Cracovii 66 spotkań, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował sześć asyst. Świetne występy w Ekstraklasie sprawiły, że Al-Ammari otrzymał powołanie do reprezentacji Iraku i znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata 2026. Podczas turnieju wystąpił w trzech spotkaniach i za każdym razem pojawiał się na boisku od pierwszej minuty.

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