Yassine Bounou ponownie w Europie? Przykuł uwagę potentata

Passion2Press / Markus Fischer / Alamy Na zdjęciu: Yassine Bounou

Bono na celowniku Juventusu

Juventus intensywnie pracuje nad sprowadzeniem nowego bramkarza, ponieważ trener Luciano Spalletti nie jest w pełni zadowolony z postawy Michele’a Di Gregorio oraz Mattii Perina. Wszystko wskazuje na to, że turyński klub wzmocni pozycję golkipera jeszcze podczas trwającego letniego okienka transferowego. Pozyskanie nowego numeru jeden pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów władz Starej Damy.

W ostatnich miesiącach z przeprowadzką na Allianz Stadium łączeni byli między innymi Alisson Becker, Emiliano Martinez oraz Zion Suzuki. Najnowszym nazwiskiem na liście życzeń Juventusu jest jednak Yassine Bounou.

Jak informuje stacja telewizyjna „Al Jazeera”, włoski gigant skontaktował się już z Al-Hilal, aby zebrać informacje dotyczące możliwego transferu. Marokańczyk jest otwarty na zmianę otoczenia, a kwota transakcji miałaby wynieść około dziewięciu milionów euro.

Bono z powodzeniem broni barw saudyjskiego zespołu od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się na Stadion Króla Fahda z Sevilli za 21 milionów euro. Ceniony bramkarz w tym czasie rozegrał 128 spotkań, stracił 116 goli i zachował 51 czystych kont. Co ciekawe, jednym z poważniejszych kandydatów do zastąpienia etatowego reprezentanta Maroka w Al-Hilal jest nasz rodak – Marcin Bułka.