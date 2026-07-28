Piast Gliwice żegna napastnika. Czeka go egzotyczny kierunek

09:46, 28. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Piast Gliwice

Piast Gliwice zamknął kolejny rozdział letnich zmian kadrowych. Z klubem pożegnał się Adrian Dalmau, który po zaledwie jednym sezonie będzie kontynuował karierę poza Europą.

Daniel Myśliwiec
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Adrian Dalmau zakończył etap w Piaście Gliwice

Piast Gliwice potwierdził odejście Adriana Dalmau. Jak poinformowało biuro prasowe klubu, hiszpański napastnik nie będzie już reprezentował barw śląskiego zespołu i przenosi się do indonezyjskiego PSIM Yogyakarta. Tym samym jego przygoda w szeregach Niebiesko-czerwonych dobiegła końca po niespełna roku.

Informujemy, że Adrian Dalmau opuszcza szeregi Piasta Gliwice i dołącza do indonezyjskiego PSIM Yogyakarta” – brzmi oficjalna wiadomość przekazana przez śląski klub.

Dalmau trafił do Piasta w czerwcu 2025 roku na zasadzie wolnego transferu. Od początku miał zwiększyć rywalizację w ofensywie, jednak nie zdołał na dłużej wywalczyć miejsca w podstawowym składzie. Łącznie wystąpił w 18 spotkaniach, spędzając na boisku 677 minut.

Bilans Hiszpana w niebiesko-czerwonych barwach zamknął się na trzech trafieniach. Dwie bramki zdobył w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, a jedno trafienie dołożył w STS Pucharze Polski. Mimo kilku przebłysków nie odegrał roli, jakiej oczekiwano po jego transferze.

Przenosiny do Indonezji oznaczają dla 31-latka rozpoczęcie zupełnie nowego etapu kariery. Jednocześnie w Piaście zwolniło się miejsce w kadrze, a sztab szkoleniowy będzie szukał nowych rozwiązań w ataku. Tymczasem już w sobotę Niebiesko-czerwoni rozegrają kolejne spotkanie. W roli gospodarza zmierzą się z Wisłą Kraków.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości