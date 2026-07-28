Piast Gliwice żegna napastnika. Czeka go egzotyczny kierunek

Piast Gliwice zamknął kolejny rozdział letnich zmian kadrowych. Z klubem pożegnał się Adrian Dalmau, który po zaledwie jednym sezonie będzie kontynuował karierę poza Europą.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Adrian Dalmau zakończył etap w Piaście Gliwice

Piast Gliwice potwierdził odejście Adriana Dalmau. Jak poinformowało biuro prasowe klubu, hiszpański napastnik nie będzie już reprezentował barw śląskiego zespołu i przenosi się do indonezyjskiego PSIM Yogyakarta. Tym samym jego przygoda w szeregach Niebiesko-czerwonych dobiegła końca po niespełna roku.

„Informujemy, że Adrian Dalmau opuszcza szeregi Piasta Gliwice i dołącza do indonezyjskiego PSIM Yogyakarta” – brzmi oficjalna wiadomość przekazana przez śląski klub.

Dalmau trafił do Piasta w czerwcu 2025 roku na zasadzie wolnego transferu. Od początku miał zwiększyć rywalizację w ofensywie, jednak nie zdołał na dłużej wywalczyć miejsca w podstawowym składzie. Łącznie wystąpił w 18 spotkaniach, spędzając na boisku 677 minut.

Bilans Hiszpana w niebiesko-czerwonych barwach zamknął się na trzech trafieniach. Dwie bramki zdobył w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, a jedno trafienie dołożył w STS Pucharze Polski. Mimo kilku przebłysków nie odegrał roli, jakiej oczekiwano po jego transferze.

Przenosiny do Indonezji oznaczają dla 31-latka rozpoczęcie zupełnie nowego etapu kariery. Jednocześnie w Piaście zwolniło się miejsce w kadrze, a sztab szkoleniowy będzie szukał nowych rozwiązań w ataku. Tymczasem już w sobotę Niebiesko-czerwoni rozegrają kolejne spotkanie. W roli gospodarza zmierzą się z Wisłą Kraków.