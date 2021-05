Na jakich stadionach zagrają Polacy? Euro 2020 zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, na jakich stadionach swoje spotkania w ramach grupy E rozegrają Biało-czerwoni. Reprezentacja Polski będzie miała okazję rozegrać swoje mecze fazy grupowej w Rosji oraz Hiszpanii.

UEFA oficjalnie ogłosiła jedenaście stadionów, na których rozgrywane będą mecze Euro 2020,

Na każdym z obiektów przewidywany jest udział w meczu publiczności,

Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn swoje spotkania rozegra w Sankt Petersburgu (Rosja) i Sewilli (Hiszpania)

Stadiony na mecze Polski w fazie grupowej

Mistrzostwa Europy miały pierwotnie odbyć się między 12 czerwca a 12 lipca 2020 roku. Pandemia koronawirusa zmusiła jednak Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) do przesunięcia turnieju o dwanaście miesięcy. Nie była to jedyna zmiana, z którą federacja musiała się zmierzyć. Nie wszystkie stadiony mogły zagwarantować wpuszczenie kibiców w satysfakcjonującej liczbie, przez co część z nich została wymienionych na inne. Biało-czerwoni swoje spotkania w fazie grupowej rozegrają na arenach, które pierwotnie nie były brane pod uwagę przy planowaniu turnieju.

Stadion Kriestowskij areną dwóch spotkań reprezentacji Polski w piłce nożnej

Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn pierwotnie miała rozegrać dwa spotkania w grupie E na stadionie w Dublinie. Ostatecznie jednak, irlandzka arena nie została dopuszczona do goszczenia Euro 2021. Jej miejsce przejął obiekt Zenita Sankt Petersbug. Na nim Polacy jeszcze nie grali, bo dotychczas Rosjanie przyjmowali nas w Moskwie. Stadion powstał w 2016 roku i miał już okazję gościć Puchar Konfederacji 2017, a także ostatnie mistrzostwa świata. W sezonie 2021/2022 to na nim odbędzie się finał Ligi Mistrzów. Na nadchodzącym Euro 2020 rozegra się na nim siedem pojedynków, w tym mecze Polaków ze Słowacją (14.06) i Szwecją (23.06). Może pomieścić 67 800 kibiców.

Estadio La Cartuja – ściany pomogą Hiszpanom?

Stadion w Sewilli zastąpił arenę Athleticu, czyli nowe San Mames. Obiekt powstał w 1999 roku, a jego meczem inauguracyjnym był sparing pomiędzy reprezentacjami Hiszpanii i Chorwacji. Nieraz gościł turnieje lekkoatletyczne – Polacy sięgali tu po medale na mistrzostwach świata w tymże sporcie w 1999 roku – a w 2003 roku rozegrano na nim finał Pucharu UEFA. Nadchodzące Euro 2020 to zatem największa piłkarska impreza, w jaką andaluzyjski stadion będzie zaangażowany. Hiszpanie grali na nim dotychczas zaledwie sześciokrotnie, ale teraz La Roja rozegra tam wszystkie spotkania w grupie E. W tym, rzecz jasna, starcie z reprezentacją Polski, które odbędzie się 19 czerwca.

