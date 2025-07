Lech sondował hitowy powrót. Były gwiazdor sam się zgłosił

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kristoffer Velde (w środku)

Velde był opcją dla Lecha. Powrót nie dojdzie do skutku

Lech Poznań po zdobyciu mistrzostwa Polski przygotowuje się do rywalizacji o Ligę Mistrzów. W przyszłym sezonie będzie grał na trzech frontach, więc potrzebuje szerszej i bardziej jakościowej kadry. Kolejorz pozyskał już Roberta Gumnego oraz Mateusza Skrzypczaka, a to dopiero początek – trwają bowiem prace nad kolejnymi transferami. Jednym z celów jest wzmocnienie obsady skrzydeł, gdyż poważniejszej kontuzji nabawił się Daniel Hakans.

Wiele wskazuje na to, że do Lecha trafi Leo Bengtsson. W programie na kanale Meczyki.pl Dawid Dobrasz ujawnił również, że opcją przez pewien czas był Kristoffer Velde, który już przecież grał w Poznaniu. Spędził tam dwa lata, a w 2024 roku Olympiakos wykupił go za kwotę czterech milionów euro.

W Grecji Velde nie błyszczy. Sezon 2024/2025 zakończył z 33 występami na koncie, gromadząc w tym czasie sześć bramek. Rozczarowany jego postawą jest klub, a on sam również nie chwali dotychczasowej przygody z Olympiakosem.

Według informacji Dobrasza, Velde był w pewnym momencie zainteresowany powrotem do Lecha Poznań i sam się zgłosił. Wówczas klub nie był chętny, ale sondował ten temat później. Norweski skrzydłowy zmienił już jednak nastawienie i nie naciskał na ponowną grę w Ekstraklasie.